Tanto pubblico e tante emozioni per The Charity Show, la sfilata di moda dedicata ad AmoPuglia

6 foto The Charity Show

Grandi numeri anche in questa edizione per ", la sfilata organizzata da Alberto Corallo per la onlus: a tre zeri, per i fondi raccolti attraverso la vendita di stelle di Natale e piante fiorite, ma anche per una straordinaria partecipazione di pubblico, che ha fatto da scenografia domenica scorsa alla passerella allestita su Corso V.Emanuele a Trani.Una espressione di solidarietà avvenuta come al solito in un tripudio di gioiosità, colori, brio e tanta energia da parte di sessanta speciali modelle: donne, ma anche bambine e fanciulle giovanissime del territorio che per l'ennesima volta si sono messe in gioco in nome della solidarietà. Come sempre, regista della sfilata - ma soprattutto dello spirito che anima ogni volta tutto l'evento - è stato Alberto Corallo, referente da anni per la BAT della onlus che si occupa della assistenza domiciliare agli ammalati terminali affetti da patologie oncologiche e che anche in questa occasione non ha saputo trattenere l'emozione: "Sono commosso e orgoglioso di aver avuto accanto queste donne straordinarie e un pubblico come sempre numerosissimo per portare con gioia e naturalezza alla nostra comunità cittadina l'augurio di festa insieme al fine nobile della solidarietà". Emozionati anche gli interventi di, tesoriera della sezionedi Trani- che ha nuovamente patrocinato the Charity Show - e, per il Comune di Trani, ente altresì patrocinante, delche ha salutato con grande soddisfazione la dinamicità di una manifestazione che ha saputo coinvolgere in maniera virale non solo tanti residenti ma anche ospiti giunti da numerose città della Puglia.Come sempre, supporto fondamentale dagli"Grazie per il cuore che avete indossato, per l'atmosfera frizzante, per l'accoglienza reciproca che ha dato il segno di una famiglia allegra, unita, colorata: la nostra.I miei capi hanno goduto di indossatrici speciali, ambasciatrici di bellezza di emozioni e sentimenti autentici": nelle parole di Alberto Corallo la gioia di un altro traguardo raggiunto per AMOPuglia, mentre è già al lavoro per l'organizzazione dei consueti tornei di burraco - sempre finalizzati alla raccolta fondi - nelle date del; e lavori in corso per un insolito veglione, come sempre speciale, all'insegna della solidarietà condivisa attraverso eventi che sappiano di gioiosa serenità, ma ancora top secret.