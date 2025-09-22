Grande seguito per la rassegna musicale alla Lega navale di Trani

La bellezza dell'opera lirica è intramontabile; per questo all'interno della rassegna musicale de "I Dialoghi di Trani" non poteva mancare un concerto dal titolo "Amami Alfredo" che avesse come protagoniste proprio le più celebri arie della storia.Sul palco, ad esibirsi, le due cantanti Myriam Marcone e Giulia Diomede, rispettivamente soprano e mezzosoprano, accompagnare da un ensemble di archi e pianoforte. Tra le numerose arie eseguite vi sono il "Preludio" della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'"Habanera" dalla Carmen di Bizet, "Oh mio babbino caro" dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, la danza napoletana di Rossini e il "Duetto buffo di due gatti" di Rossini e Pearsall.Il concerto ha ottenuto un ottimo seguito, complice anche la bellissima location dell'evento, la Lega navale tranese, che rimane uno dei luoghi più belli di Trani, oltre l'innegabile preparazione dei musicisti e delle cantanti che hanno saputo interpretare con maestria brani di notevole virtuosismo, padroneggiando con maestria la difficoltà di dover eseguire all'aperto un repertorio che solitamente viene eseguito in ambienti chiusi.Ancora una volta viene toccato il tema dell'umanità, fil rouge di questa ventiquattresima edizione dei dialoghi, nelle sue molteplici forme, ripercorrendo la storia dell'opera lirica con chi l'ha resa grande e ha messo in scena, con il canto e la musica, gli umani sentimenti, le fragilità, le gioie, le inquietudini e i sentimenti più profondi.