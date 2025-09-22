Foto Adriana Fabrizio" />
"Amami Alfredo" - I dialoghi di Trani 2025. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Grande seguito per la rassegna musicale alla Lega navale di Trani

Il concerto per ensemble di archi, pianoforte e voci si è tenuto sabato sera nell'ambito de “I dialoghi di Trani”

Trani - lunedì 22 settembre 2025 9.13


La bellezza dell'opera lirica è intramontabile; per questo all'interno della rassegna musicale de "I Dialoghi di Trani" non poteva mancare un concerto dal titolo "Amami Alfredo" che avesse come protagoniste proprio le più celebri arie della storia.
Sul palco, ad esibirsi, le due cantanti Myriam Marcone e Giulia Diomede, rispettivamente soprano e mezzosoprano, accompagnare da un ensemble di archi e pianoforte. Tra le numerose arie eseguite vi sono il "Preludio" della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'"Habanera" dalla Carmen di Bizet, "Oh mio babbino caro" dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, la danza napoletana di Rossini e il "Duetto buffo di due gatti" di Rossini e Pearsall.
Il concerto ha ottenuto un ottimo seguito, complice anche la bellissima location dell'evento, la Lega navale tranese, che rimane uno dei luoghi più belli di Trani, oltre l'innegabile preparazione dei musicisti e delle cantanti che hanno saputo interpretare con maestria brani di notevole virtuosismo, padroneggiando con maestria la difficoltà di dover eseguire all'aperto un repertorio che solitamente viene eseguito in ambienti chiusi.
Ancora una volta viene toccato il tema dell'umanità, fil rouge di questa ventiquattresima edizione dei dialoghi, nelle sue molteplici forme, ripercorrendo la storia dell'opera lirica con chi l'ha resa grande e ha messo in scena, con il canto e la musica, gli umani sentimenti, le fragilità, le gioie, le inquietudini e i sentimenti più profondi.
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
Trani: "Le voci silenziate dell’accoglienza" di Michele Rossi Trani: "Le voci silenziate dell’accoglienza" di Michele Rossi A "Dialoghi OFF" le testimonianze di migranti e operatori per ripensare l'inclusione
“Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani” “Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani” Il componimento drammatica è andato in scena nell’ambito della rassegna “I dialoghi di Trani”
Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo Alla Biblioteca in scena un’opera che ha interrogato la coscienza collettiva partendo dal teatro di Eduardo De Filippo
L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito Continua la kermesse culturale de “I dialoghi di Trani” con un dibattito sugli aforismi tenutosi nella sala “Ronchi” della biblioteca “Giovanni Bovio”
I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi Presentato il progetto "Poeticamente abitiamo" di Silvana Kuhtz ed Enrica Montrone, un dialogo per un'architettura più umana
“Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.” “Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.” Il tema affrontato nel racconto “Un cervello in cerca di un nome”, di Luisa Varesano, letto agli alunni
Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana Un week end fra talk, loboratori e rassegne musicali
Agenda "Dialoghi di Trani", gli appuntamenti del 19 settembre Agenda "Dialoghi di Trani", gli appuntamenti del 19 settembre Gli appuntamenti "OFF" del Festival
"Non esiste un copione già scritto ": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani
22 settembre 2025 "Non esiste un copione già scritto": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani
Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire
22 settembre 2025 Piano Comunale delle Coste, Azione Trani pronta a contribuire
Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature
22 settembre 2025 Dote educativa e di comunità, nuova finestra per le candidature
Raccolta rifiuti e spazzamento a rischio a Trani martedì 23 settembre
22 settembre 2025 Raccolta rifiuti e spazzamento a rischio a Trani martedì 23 settembre
La Fondazione Ciccolini porta le fiabe in musica tra gli studenti
22 settembre 2025 La Fondazione Ciccolini porta le fiabe in musica tra gli studenti
Trani: "Le voci silenziate dell’accoglienza " di Michele Rossi
22 settembre 2025 Trani: "Le voci silenziate dell’accoglienza" di Michele Rossi
Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione
21 settembre 2025 Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione
La Soccer Trani vince e convince, Moscelli: «Esultanza? Avere un tifo così è emozionante»
21 settembre 2025 La Soccer Trani vince e convince, Moscelli: «Esultanza? Avere un tifo così è emozionante»
La Soccer Trani non ha intenzione di fermarsi: 2-0 al Cosmano Foggia e vetta solitaria
21 settembre 2025 La Soccer Trani non ha intenzione di fermarsi: 2-0 al Cosmano Foggia e vetta solitaria
Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo
21 settembre 2025 Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.