Gravi maltrattamenti in famiglia: ordinanza del Gip di Trani per un andriese

Una grave situazione di maltrattamenti in famiglia è stata scoperta nei giorni scorsi ad Andria dai poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani che ha delegato le indagini.Le prolungate attività investigative, hanno portato alla luce una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e morale subiti da una donna e dai suoi figli, sottoposti ad un regime di vita vessatorio e violento, maturati in ambito domestico.Sulla scorta degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani ha emesso, nei confronti di un uomo originario di Andria, un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere che la Squadra Mobile, ha eseguito giovedì 3 febbraio su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.