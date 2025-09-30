Negrogno
Negrogno
Attualità

Grazie Pierino, simbolo di legalità e umanità

Rino Negrogno saluta con una toccante lettera il sovrintendente Pietro Antifora

Trani - martedì 30 settembre 2025
In occasione del pensionamento del sovrintendente capo coordinatore Pietro Antifora – per tutti, affettuosamente, "maresciallo Pierino" – Rino Negrogno, infermiere del 118 e scrittore, ha voluto dedicargli queste parole cariche di stima, affetto e gratitudine. Una testimonianza autentica di cosa significhi, nella pratica quotidiana, essere un punto di riferimento non solo per i colleghi, ma per un'intera comunità.


Caro Pierino,
Detto maresciallo sovrintendente capo coordinatore Pietro Antifora, cosicché hai girovagato per le strade della nostra città per l'ultima volta, ora potrai goderti il tuo meritato riposo, chi lo avrebbe mai detto, vai in pensione. Tu sarai pure felice di questo meritato traguardo, ma permettimi di dissentire su questa tua felicità, di non essere felice come te, mi spiego, sono felice per te ma non per noi tranesi.
Con la tua faccia rassicurante, un'espressione serena anche nei momenti più complicati, con il tuo amore per la divisa e per la legalità, sei stato un poliziotto simbolo per tutti, con la tua tenacia perfettamente bilanciata dalla tua umanità.
Abbiamo eseguito tantissimi interventi insieme in questi ventisette anni: risse, rapine, incidenti stradali anche molto gravi, soggetti in grave stato di agitazione, pericolosi, aggressivi, armati… Tutte le volte, mentre ero in preda alla paura di essere aggredito o mentre già lo ero, quando finalmente udivo il suono della sirena della volante della Polizia, la vedevo sbucare sfrecciando, quando si apriva lo sportello e uscivi tu, era un coro unanime: "Menomale è arrivato Pierino!", e venivi fuori tu, con la tua solita faccia che diceva: "Non è successo nulla, ora ci sono qua io", perché tu non eri un semplice poliziotto, eri uno psicologo, un sacerdote, un uomo di grande umanità, tu non arrivavi con un aspetto minaccioso, nemmeno con il peggiore dei farabutti, con il più agitato, tu, almeno finché era possibile, eri più sedativo delle benzodiazepine, con il tuo sorriso, chiunque si tranquillizzava, ti ascoltava, si confidava con te, e la maggior parte delle volte l'intervento terminava così, in pace.
Molti tuoi colleghi giovani sono come te, certamente avranno imparato da te, l'unica cosa che gli manca, e che purtroppo non potranno mai avere, è quella tua faccia rassicurante che spegneva ogni velleità, persino la più violenta.
Mancherai Pierino, detto maresciallo sovrintendente capo coordinatore Pietro Antifora, anche se quando sentirò la sirena della volante della polizia che mi viene in soccorso, penserò: "Speriamo che sia Pierino… o almeno qualche suo allievo."
  • Rino Negrogno
Altri contenuti a tema
Parlar di pace, oggi? Un intenso incontro tra Rino Negrogno e i giovani della Parrocchia dello Spirito Santo Scuola e Lavoro Parlar di pace, oggi? Un intenso incontro tra Rino Negrogno e i giovani della Parrocchia dello Spirito Santo Lo scrittore e infermiere tranese è stato invitato da Davide Di Gregorio qualche giorno fa
Pink Floyd e "L'inconsistenza dei giorni" sabato a San Magno: il libro di Rino Negrogno diventa uno spettacolo Eventi e cultura Pink Floyd e "L'inconsistenza dei giorni" sabato a San Magno: il libro di Rino Negrogno diventa uno spettacolo Brani dell'ultimo romanzo ambientato a Trani tra realtà e fantasia saranno alternati a esecuzioni musicali della mitica Band
Tra Pink Floyd, fantasmi e varchi nel tempo: uno spettacolo la presentazione del nuovo libro di Rino Negrogno Eventi e cultura Tra Pink Floyd, fantasmi e varchi nel tempo: uno spettacolo la presentazione del nuovo libro di Rino Negrogno Un avvincente formula per invitare alla lettura de "L'inconsistenza dei giorni"
L'inconsistenza dei giorni, il libro di Rino Negrogno presentato l'11 aprile a Palazzo Beltrani Eventi e cultura L'inconsistenza dei giorni, il libro di Rino Negrogno presentato l'11 aprile a Palazzo Beltrani Il romanzo dell’autore si colloca come ultima di otto opere dello scrittore tranese per vocazione
1 «Ciao Claudio, ti porterò sempre con me come un figlio» «Ciao Claudio, ti porterò sempre con me come un figlio» La lettera aperta del tranese Rino Negrogno rivolta al giovane scomparso a Barletta
A Luna di Sabbia Rino Negrogno e il suo "Il monatto: diario pandemico" Sanità A Luna di Sabbia Rino Negrogno e il suo "Il monatto: diario pandemico" All'evento prenderà parte anche Donato Iacobone, responsabile 118 Asl Bat
Un anno di pandemia nel nuovo libro di Rino Negrogno, Il Monatto Un anno di pandemia nel nuovo libro di Rino Negrogno, Il Monatto Un diario pandemico con racconti di pazienti e i loro famigliari
12 Rino Negrogno: «Ridurre le restrizioni è mancanza di rispetto nei confronti del mio lavoro» Sanità Rino Negrogno: «Ridurre le restrizioni è mancanza di rispetto nei confronti del mio lavoro» Il duro sfogo dell'infermiere del 118 di Trani rivolto al Presidente Emiliano
Terzo Settore, l'assessora Ciliento a Trani per presentare la nuova legge regionale
30 settembre 2025 Terzo Settore, l'assessora Ciliento a Trani per presentare la nuova legge regionale
Dialoghi di Trani: Né Oriente né Occidente
30 settembre 2025 Dialoghi di Trani: Né Oriente né Occidente
Per la prima volta a Trani, un evento inedito con un maestro di fama mondiale del Reiki
30 settembre 2025 Per la prima volta a Trani, un evento inedito con un maestro di fama mondiale del Reiki
Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” – Santoro: «Un diritto negato dal 2014, io resto al fianco del comitato»
30 settembre 2025 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” – Santoro: «Un diritto negato dal 2014, io resto al fianco del comitato»
"Calici e sessualità ", torna il format di ContestoLab
30 settembre 2025 "Calici e sessualità", torna il format di ContestoLab
Statuti Marittimi a Piazzetta Marechiaro, si accelera per la riqualificazione
29 settembre 2025 Statuti Marittimi a Piazzetta Marechiaro, si accelera per la riqualificazione
Cimitero di Trani, il gestore fa chiarezza: "Nessuna interruzione dell'acqua né canoni in arrivo "
29 settembre 2025 Cimitero di Trani, il gestore fa chiarezza: "Nessuna interruzione dell'acqua né canoni in arrivo"
“Farmaci. Luci e ombre”: presentato a Trani il libro di Silvio Garattini
29 settembre 2025 “Farmaci. Luci e ombre”: presentato a Trani il libro di Silvio Garattini
Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore
29 settembre 2025 Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore
Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia
29 settembre 2025 Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.