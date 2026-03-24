Rino Negrogno presenta in Biblioteca Comunale: "La Settimana Santa"

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17.30, la Città di Trani, in collaborazione con l', invita la cittadinanza a un appuntamento speciale con la cultura e la memoria: la presentazione del nuovo romanzo di, La Settimana Santa, primo titolo della nuova "Collana Tranensis".Il libro è molto più di un semplice racconto: è un viaggio intimo e collettivo dentro una delle tradizioni più sentite della città. Negrogno intreccia ricordi personali e storia, dando voce alle emozioni dell'infanzia – tra la parrocchia di San Giuseppe, le processioni vissute accanto alla nonna e i riti pasquali – e alla sua lunga esperienza nell'Arciconfraternita dei Bianchi, vissuta dal 1989 al 2012. Accanto alla dimensione autobiografica, il romanzo offre anche uno sguardo lucido sui cambiamenti che, a partire dalla fine degli anni Ottanta, hanno interessato la storica Processione dei Misteri, tra trasformazioni discusse e nuovi equilibri organizzativi.La narrazione si muove spesso in una dimensione sospesa, quasi onirica, fatta di immagini vivide e suggestive: i venditori di palme sul sagrato, la Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi, l'emozione del primo ingresso in confraternita, fino alla magia notturna della processione e ai racconti che ne hanno segnato la storia. Con La Settimana Santa,firma la sua decima pubblicazione, confermandosi una voce capace di raccontare Trani con profondità, sensibilità e uno sguardo che unisce passato e presente. Un appuntamento imperdibile per chi ama la città, le sue tradizioni e le storie che le tengono vive.