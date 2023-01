Guardie rurali Trani, alla guida confermato Giuseppe Nardò

Il giorno 12 gennaio si sono tenute le elezioni per rinnovare il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ''Consorzio Guardie Rurali" Trani. Gli associati intervenuti all'assemblea hanno unanimemente e per acclamazione voluto confermare il Consiglio uscente e invitato l'ottimo Presidente Rag. Giuseppe Nardò a proseguire sul percorso tracciato in questi anni. Auguri a tutti gli amministratori e grazie agli associati.