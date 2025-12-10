Sinagoga Scolanova
Hanukkah a Trani: la città si illumina con l’accensione delle prime luci della Festa delle Luci

Il 14 e 15 dicembre due appuntamenti significativi che rinsaldano il legame con la comunità ebraica

Trani - mercoledì 10 dicembre 2025 9.37
Come ormai accade quasi ogni anno, Trani si prepara a celebrare Hanukkah con due appuntamenti particolarmente significativi che rinsaldano il legame storico tra la città e la sua antica Giudecca.

L'accensione della prima e della seconda luce di Hanukkah, guidata da Rav Cesare Moscati, si terrà alla Sinagoga Scolanova nei seguenti momenti:
  • 14 dicembre 2025 – ore 17.00
  • 15 dicembre 2025 – ore 19.30
Le celebrazioni saranno accompagnate dalla presenza del Vicepresidente dell'UCEI Giulio Disegni, a testimonianza dell'attenzione che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane dedica a Trani e ai suoi percorsi di riscoperta e valorizzazione della memoria ebraica.

Parallelamente, il 15 dicembre alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", si terrà l'incontro pubblico "Luci su Trani Ebraica – La festa di Chanukkà nell'antica Giudecca di Trani". Interverranno esponenti istituzionali, tra cui il Sindaco Amedeo Bottaro, il Vicepresidente UCEI Giulio Disegni e Michele Parisi, delegato della sezione di Trani della Comunità Ebraica di Napoli.
Seguiranno contributi di Irene Cornacchia, Giorgio Gramegna e di Rav Cesare Moscati, che offrirà una riflessione sul valore attuale della festività.

Il significato di Hanukkah

Hanukkah, nota come Festa delle Luci, ricorda la riconquista del Tempio di Gerusalemme e il miracolo dell'olio che, pur sufficiente per un solo giorno, arse per otto. Una ricorrenza che celebra la libertà religiosa, la resilienza e la capacità della luce di vincere sul buio: un messaggio universale, più che mai attuale.

Un invito alla cittadinanza

La Comunità Ebraica di Napoli, con il sostegno dell'UCEI e il patrocinio del Comune di Trani, invita tutta la cittadinanza a partecipare.
Sarà un'occasione preziosa di incontro, dialogo, conoscenza e amicizia, per condividere insieme un momento di cultura e spiritualità nella cornice suggestiva della Giudecca di Trani.

La partecipazione è libera e, al termine dell'accensione del 15 dicembre, seguirà un piccolo rinfresco.

Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata.
  Sinagoga Scolanova
