Piazza Scolanova si accende per l’Hanukkah. In arrivo giovedì il rabbino Moscati

Luci nell'oscurità per "illuminare il cuore" e sconfiggere le tenebre. Anche quest'anno, giovedì 14 dicembre, piazza Scolanova si accende per l'Hanukkah, la tradizionale festa ebraica per celebrare la vittoria dei Maccabei contro l'occupazione greca dell'antica Giudea. A organizzare la cerimonia di accensione della Chanukkià, il mega candelabro al centro della piazza, è la comunità ebraica di Napoli. Perché festeggiare Hanukkah è importante, soprattutto in questi giorni, essendo una festa suggestiva per il suo legame con la luce che si contrappone in maniera automatica contro l'oscurità. E' inevitabile, infatti, che il pensiero di tutti vada a Gaza, dove il tempo si è fermato al 7 ottobre, il giorno dell'attacco di Hamas.L'accensione si svolgerà giovedì 14 dicembre alle ore 18.00 in piazza Scolanova, parteciperà all'accensione il Rabbino Capo di Napoli Rav Cesare Moscati.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.