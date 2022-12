Heart Festival, a Trani il concerto di Giorgio Poi

Sabato 10 l'(H)eart Festival torna di scena a Trani sabato sera nell'auditorium di San Magno.La rassegna ospita un nome di spicco della nuova generazione dei cantautori italiani: Giorgio Poi.Dopo le collaborazioni con Calcutta, Carl Brave, Franco126 e Frah Quintale, il trentacinquenne cantautore novarese torna con un nuovo album dal titolo rassicurante: "Gommapiuma"; dai singoli "I pomeriggi" e "Giorni felici" al duetto con Elisa su "Bloody Mary".Come da tradizione, "(H)eart" non è "solo" musica, grazie all'esposizione di vari fotografi, illustratori e pittori del territorio.E' possibile acquistare i biglietti nelle ricevitorie Sisal, telefonicamente (numero Whatsapp 060406) oppure on line sulla piattaforma Do It Your Self:https://www.diyticket.it/events/Musica/9793/giorgio-poi-heart-festival-trani.Apertura cancelli ora 21.30, inizio live ore 22.Per ulteriori info è possibile contattare l'associazione Hastarci Trani