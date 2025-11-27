La Principessa sulla Torre, lo spettacolo sulla parità di genere in scena a Trani

Domenica 30 novembre 2025 alle 18.00 presso la sede operativa dell'associazione Il giardino di Gloria-ODV in corso don Luigi Sturzo n.108 Trani, andrà in scena lo spettacolo "La Principessa della Torre" realizzato dai bambini e bambine dell'associazione che racconteranno con la loro voce cosa intendono per parità di genere.Il progetto, infatti, nasce dall'idea di parlare di questo complesso e delicato argomento attraverso i burattini. Vincitrice del bando "Futura - La Puglia per la Parità – 3^ edizione", l'Associazione si è posta l'ambizioso obiettivo di coinvolgere bambini e bambine nelle attività di laboratorio che hanno portato alla creazione di uno spettacolo dei burattini per raccontare cos'è la parità di genere dal loro punto di vista. "Momenti di incommensurabile emozione" - dice la Coordinatrice Dott.ssa Nunzia Musicco -raccontando l'entusiasmo e la serietà con cui è stato affrontato il progetto "i bambini e le bambine ci hanno insegnato ancora una volta lo stupore e la meraviglia". Sono proprio loro i protagonisti e le protagoniste dello spettacolo: hanno creato i burattini, le scenografie e la sceneggiatura e recitato con l'ausilio dei burattini che hanno permesso loro di esprimersi nel profondo, delegando il proprio personaggio, quale veicolo di comunicazione. Coordinati dalla Dott.ssa Nunzia Musicco, esperta nell'ambito della violenza di genere, i bambini e le bambine hanno dato ancora una volta una lezione di vita al mondo adulto. Aspettiamo la cittadinanza per questo bellissimo evento finale del progetto che vedrà la rappresentazione teatrale e molti interventi da parte di personalità impegnate nella tematica, ne citiamo alcune: L'Avv.ta Antonella Faieta - Presidente dell'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa, dott.ssa Rosangela Paparella - Coordinatrice Centro Antidiscriminazioni Mo.N.Di, dott.sa Giovanna Capurso - Responsabile Centro Antiviolenza Save di Trani."Il tema della parità di genere è un tema molto caro ai volontari dell'associazione" – dice la Presidente la dott.ssa Mariastella Bonaventura". "La nostra associazione porta il nome di una giovane donna, disabile e vittima di violenza, la sua storia ci ha fatto comprendere quanto tanto ancora c'è da lavorare su queste due grandi tematiche: disabilità e violenza di genere. Con il progetto La principessa della Torre vogliamo promuovere la comprensione della disparità di genere, superare gli stereotipi per incidere sulla consapevolezza sociale del fenomeno e rimuovere la cultura patriarcale che permea la società attuale, mirando alla sensibilizzazione della comunità, alle pari opportunità e alla riflessione sul rispetto delle differenze"L'ingresso è libero.