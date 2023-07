Dedicato a te, online la graduatoria dei beneficiari

Da lunedì 24 luglio (ore 12) sulla piattaforma Resettami sarà possibile scaricare la comunicazione contenente il codice personale associato alla carta necessaria per poter effettuare il ritiro presso gli uffici postali

In allegato è consultabile l'elenco degli aventi diritto (sono disponibili riferimenti alla data di nascita ed al numero di protocollo Isee).

Da lunedì 24 luglio (ore 12) sulla piattaforma Resettami sarà possibile scaricare la comunicazione contenente il codice personale associato alla carta necessaria per poter effettuare il ritiro presso gli uffici postali. Si ricorda che per accedere al servizio su Resettami è necessario essere in possesso di credenziali SPID.

La carta consegnata sarà già attiva e potrà essere utilizzata per l'acquisto di alcuni beni alimentari (in allegato elenco).

I beneficiari della tessera dovranno effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre 2023 pena la decadenza del contributo. L'importo assegnato va consumato entro il 31 dicembre 2023.

Dedicato a te, elenco beneficiari Documento PDF

Si rende noto che è stato approvato l'elenco definitivo dei 2271 beneficiari di Trani della carta solidale 2023 ("Dedicata a Te", unico contributo pari a 382,5 euro). I beneficiari sono stati individuati da INPS.