Questa è una bellissima giornata: la festa della mamma. Evitiamo di trasformarla in un momento di puro consumismo e di insignificante festeggiamento. Essere mamma e lavoratrice è facile a dirsi, ma ben più difficile realizzarsi. Tutti insieme dobbiamo rilanciare la festa della "mamma che lavora" per ricordare la fatica che le donne devono sopportare nel tentativo di conciliare maternità e occupazione. Non dimentichiamo che le mamme con la loro semplicità, con il loro spirito di sacrificio, con la loro generosità e con la loro tenacia devono essere testimoni ed esempio dei valori fondamentali della nostra società!



Una società che, purtroppo, sta andando sempre più alla deriva dimenticando proprio i valori fondamentali, sani e giusti che dovrebbero caratterizzarla. Alle mamme, in questo giorno di festa, va tutta la nostra ammirazione e la nostra riconoscenza per rappresentare un esempio unico e positivo.



Andrea Orciuolo