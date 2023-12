Mercoledì 20 dicembre 2023, a partire dalle ore 16.00 e fino alle 19.00, gli alunni di tutte le classi quinte del "De Amicis" si esibiranno nell'Aula Magna della scuola in un doppio appuntamento per lo spettacolo natalizio "I bambini del De Amicis cantano il Natale".Alle ore 16.00 si esibiranno in coro gli studenti delle classi 5B, 5C, 5D, 5E e alle ore 18.00 gli alunni delle classi 5A, 5F, 5G.Sono invitati ad assistere allo spettacolo natalizio le famiglie degli alunni e tutti i cittadini che vorranno godere per qualche ora dell'allegria e dell'energia natalizia che i ragazzi sanno dare, con la loro gioia, la bravura e quella fiducia innocente nella realizzazione dei sogni e della pace che solo i bambini possono creare.Il progetto "I bambini del De Amicis cantano il Natale" nasce dalla voglia dei docenti delle classi quinte di accompagnare i loro alunni nella costruzione di un clima di festa basato sull'amicizia, sulla collaborazione, sulla disponibilità, sulla gioia di stare insieme, riconoscendo e valorizzando le diversità di ciascuno.Quest'anno più che mai il clima natalizio deve ricordare a tutti quanto è importante riaffermare l'umanità e l'amicizia tra le persone oltre ogni differenza.Gli alunni delle classi quinte reciteranno poesie e proporranno riflessioni sul tema del Natale, alternandole ad esibizioni canore in Italiano, Inglese e Spagnolo.Con i ritmi del rap e della body percussion e con le sinfonie d'orchestra per strumentini regaleranno ai presenti momenti di festosa condivisione.Gli alunni saranno guidati dai docenti delle classi quinte del "De Amicis" e dalla professoressa Ferrari.