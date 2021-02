"I consiglieri di Sud al Centro mi sfiduciano? Faccio subito chiarezza": la nota di Giuseppe Tortosa

"I consiglieri di Sud al Centro mi sfiduciano? Faccio subito chiarezza": il coordinatore Giuseppe Tortosa invita i consiglieri comunali a "percorrere altre strade"."Vorrei ricordare loro - scrive in una nota - che il sottoscritto ha ricevuto il mandato di segretario del partito direttamente dal presidente Anita, Maurodinoia. È stata, poi, formalizzata una lista che ha individuato due consiglieri ed un assessore.Dal 1990 ho sempre fatto una politica pulita e trasparente, chi mi segue da tempo lo sa, e continuerò a farlo. Non mi sono dimesso né tanto meno ho ricevuto una revoca da Sud al Centro, partito nel quale godo di stima e fiducia, considerato anche il risultato raggiunto durante le precedenti elezioni amministrative. La lista cittadina formata da me, infatti, ha ottenuto numeri degni di nota: 1537 voti alla lista e 2149 a tutti i suoi candidati.Non c'è stato nessun congresso cittadino per emanare una qualsivoglia sfiducia.In conclusione, i consiglieri non si sentono ben rappresentati dal sottoscritto? La porta è aperta: possono percorrere altre strade".