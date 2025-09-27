I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre

Ore 09:30 – Dimore Marinare, Caffè e quotidiani: con Piero Dorfles e Tonino Lacalamita - Tema: Lettura e commento delle principali notizie del giorno.

Ore 10:00 – Palazzo San Giorgio - Incontro Treccani: con Enrico Pedemonte - Tema: L'impatto sociale, politico e culturale delle piattaforme digitali e dell'IA sulla nostra vita.

Ore 10:00 – Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi) - Incontro con l'autrice: con Irina Turcanu e Cristina Battocletti - Tema: La storia di una famiglia che emigra dalla Romania all'Italia, tra delusioni e nuove opportunità.

Ore 11:00 – Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Community Lab) - Workshop di scrittura creativa: con Massimiliano Virgilio - Tema: Un corso introduttivo per imparare a "costruire una storia" con gli strumenti della letteratura

Ore 11:00 – Palazzo San Giorgio - Incontro con l'autore: con Maurizio Bettini e Fabrizio Versienti - Tema: La superbia dell'uomo moderno di fronte al riscaldamento globale, riletta attraverso i miti classici.

Ore 12:00 – Palazzo San Giorgio - Incontro con l'autrice: con Michela Marzano e Carola Carulli - Tema: Le speranze e le difficoltà di una generazione incompresa che cerca la forza per cambiare le cose.

Ore 16:30 – Piazza Quercia - Dialogo: con Sigfrido Ranucci ed Emiliano Fittipaldi - Tema: Il valore e i rischi del giornalismo d'inchiesta come strumento a difesa della democrazia.

Ore 17:30 – Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Cineforum) - Laboratorio: con Adriana Porro - Tema: Un viaggio introspettivo tra relazioni e connessioni per favorire l'incontro e la crescita personale.

Ore 18:00 – Piazza Quercia - Dialoghi con la Scienza: con Nello Cristianini e Gaetano Prisciantelli - Tema: Le future capacità dell'intelligenza artificiale e cosa si trova oltre i limiti dell'intelligenza umana.

Ore 19:00 – Palazzo San Giorgio - Incontro con l'autore: con Björn Larsson, Marina Lalli e altri- Tema: Una riflessione ironica e filosofica sulle differenze tra l'essere umano e la "sottospecie" del pendolare.

Ore 19:00 – Alberto Corallo Boutique - Incontro con l'autrice: con Sarah Gainsforth- Tema: Presentazione del volume "The Passenger - Puglia".

Ore 19:00 – Piazza Quercia - Dialoghi con la Scienza: con Rosy Bindi, Nino Cartabellotta e altri - Tema: Il rischio che i progressi scientifici vengano vanificati da un servizio sanitario nazionale inefficiente.

Ore 19:00 – Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Maffuccini) - Incontro con l'autore: con Massimiliano Virgilio - Tema: La giornalista Matilde Serao come protagonista di un giallo nella Napoli di fine Ottocento.

Ore 19:00 – Piazza Scolanova - Performance: con Silvia Cassetta, Tania Di Ciommo e Laura Romanelli - Tema: Un'esibizione che intreccia danza, musica dal vivo, immagini e testi.

Ore 19:30 – Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi) - Dialogo: con Shady Alizadeh e Carmen Pellegrino - Tema: La resistenza e la lotta delle donne in Iran per la libertà e i diritti fondamentali.

Ore 20:00 – Piazza Quercia - Dialogo: con Vittorio Gallese, Ugo Morelli e Anna Longo - Tema: Una riflessione filosofica su cosa significa essere umani, tra corpo, mente ed empatia.

Ore 20:45 – Piazza Quercia - Lectio: con Pietro Del Soldà - Tema: Una riflessione filosofica sul significato dell'amore e del desiderio oggi, tra libertà e paura.

Ore 21:30 – Piazza Quercia - Dialoghi Pop: con Concita De Gregorio e Felice Sblendorio - Tema: Un dialogo sul rapporto e la trasmissione di esperienze tra madre e figlia.

Giunti alla loro XXIV edizione, irappresentano uno degli appuntamenti culturali più importanti e consolidati del Mezzogiorno e del panorama nazionale. Nati nel 2002, i Dialoghi sono un festival che, ogni anno a fine settembre, trasforma la città di Trani in una grande agorà contemporanea: un palcoscenico diffuso tra piazze, palazzi storici, biblioteche e castelli, dove si incontrano alcune delle menti più brillanti del nostro tempo.La sua importanza culturale risiede nella capacità di rendere accessibile al grande pubblico un dibattito di altissimo livello su temi cruciali per comprendere il presente. Dalla geopolitica alla scienza, dalla filosofia alla letteratura, dal giornalismo d'inchiesta alle sfide sociali, il festival chiama a raccolta saggisti, accademici, giornalisti e artisti di fama nazionale e internazionale.Più che una semplice rassegna di incontri, ii sono un vero e proprio laboratorio di pensiero e di partecipazione civile, un'occasione preziosa in cui la comunità può confrontarsi direttamente con i protagonisti del dibattito contemporaneo, alimentando il pensiero critico e la consapevolezza. Questa formula ne ha fatto un punto di riferimento imprescindibile, capace di generare riflessione e dialogo ben oltre i confini della Puglia.MATTINA