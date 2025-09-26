I dialoghi di Trani 25 settembre 2025. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
I dialoghi di Trani 25 settembre 2025. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

“I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici

Doppio appuntamento nella serata di ieri per “I dialoghi di Trani” tra venti di guerra e cambiamenti culturali

Trani - venerdì 26 settembre 2025 18.30
Quello di ieri è stato un pomeriggio ricco di appuntamenti per "I dialoghi di Trani"; continua, infatti, la manifestazione culturale, di respiro ormai internazionale. Nel pomeriggio di ieri si sono tenuti diversi appuntamenti tra cui "La NATO in Guerra", in piazza quercia, con ospiti la giornalista Giovanna Botteri, il generale Fabio Mini e l'eurodeputato del Partito Democratico in collegamento Brando Benifei e "Il mondo visto da Avvenire e il futuro del giornalismo culturale", con Edoardo Castagna intervistato da Nico Aurora.

I due appuntamenti, interessati a settori molto diversi tra loro, sono legati dal tema comune dell'Umanità, declinata nel tema attualissimo dei venti di guerra che provengono dal Medio Oriente e non solo, e dai mutamenti dell'editoria culturale. La crescente pressione sull'Europa fatta dagli attori politici mondiali spinge a porsi degli interrogativi sul futuro delle nostre democrazie e ad approfondire cosa dice lo statuto della NATO, spiegato con semplicità ma con grande efficacia dal generale Mini. Infatti, sono passati ottant'anni dalla fine della guerra, un arco di tempo molto breve nella storia, ma sembra che troppi si siano dimenticati delle atrocità accadute. Tuttavia, l'impianto legislativo internazionale attuale, fatto di patti, statuti e concordati può evitare l'escalation.

Dall'altra parte il futuro dell'editoria trattata con Edoardo Castagna in biblioteca. Dalla piazza aperta alla rassicurante sala "Benedetto Ronchi" della biblioteca, il settore cambia ma non il tema, perché l'editoria è pregna dell'elemento umano, ne è l'essenza; Edoardo Castagna nota come l'editoria si nutra talvolta delle notizie locali, anche quelle di valore più basso, altre volte, invece, le scelte editoriali si indirizzano a un pubblico di nicchia, proprio per elevare i contenuti dei giornali e delle riviste. La pagina culturale rappresenta, infatti, per i giornali italiani, una voce molto importante, arricchendosi sempre di più di nuove componenti, come quella enogastronomica. Ci si interroga sull'opportunità di inserire tali voci totalmente nuove negli inserti culturali, ma anche questo è il risultato di un'umanità – e una civiltà – in continua metamorfosi.
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità A Palazzo San Giorgio: “Essere umani, essere diversi. Corpi, identità e rispetto nelle relazioni”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Giornata ricca di ospiti: si parla di Ue con Brizio, di mafia con il ricordo di Chinnici, di giochi di strada con Dorfles e di musica con Alice
L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura “I dialoghi di Trani” continuano con un dibattito tra diverse figure della cultura alla biblioteca Giovanni Bovio a Trani
"Rèfole. Racconti da mare" approda alla Lega Navale di Trani "Rèfole. Racconti da mare" approda alla Lega Navale di Trani Tenutasi martedì 23 settembre la presentazione di un libro per "gli amanti del mare"
“Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato “Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato Continua la manifestazione culturale de “I dialoghi di Trani” con lo scrittore Cosimo Damiano Damato
Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani Oggi a Orsara di Puglia il giornalista americano. Domani la prima giornata tranese con i focus su NATO, storia dell'Occidente e futuro del Sud
Trani in dialogo su "Il Giubileo tra storia, fede e speranza" Trani in dialogo su "Il Giubileo tra storia, fede e speranza" Francesco Giorgino, Mons. D’Ascenzo e Giancarlo Fiume dialogano sull’evoluzione degli Anni Santi e sul significato profondo del Giubileo del 2025
A Trani il volto civile di Pasolini tra biografia, poesia e impegno politico A Trani il volto civile di Pasolini tra biografia, poesia e impegno politico Presentazione del libro "L’Umanità in Pasolini. Ceneri e gioventù", il marxismo tragico nella poesia di Pasolini di Daniele Maria Pegorari
Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
26 settembre 2025 Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
“Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
26 settembre 2025 “Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini”
26 settembre 2025 Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini”
Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei
26 settembre 2025 Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei
Splendida, ma trascurata e sciupata: il triste destino della Villa comunale di Trani
26 settembre 2025 Splendida, ma trascurata e sciupata: il triste destino della Villa comunale di Trani
Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
26 settembre 2025 Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
Musica in piazza per i Santi Medici
26 settembre 2025 Musica in piazza per i Santi Medici
Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
26 settembre 2025 Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
26 settembre 2025 Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
26 settembre 2025 Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.