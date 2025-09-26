“I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici

Quello di ieri è stato un pomeriggio ricco di appuntamenti per "I dialoghi di Trani"; continua, infatti, la manifestazione culturale, di respiro ormai internazionale. Nel pomeriggio di ieri si sono tenuti diversi appuntamenti tra cui "La NATO in Guerra", in piazza quercia, con ospiti la giornalista Giovanna Botteri, il generale Fabio Mini e l'eurodeputato del Partito Democratico in collegamento Brando Benifei e "Il mondo visto da Avvenire e il futuro del giornalismo culturale", con Edoardo Castagna intervistato da Nico Aurora.I due appuntamenti, interessati a settori molto diversi tra loro, sono legati dal tema comune dell'Umanità, declinata nel tema attualissimo dei venti di guerra che provengono dal Medio Oriente e non solo, e dai mutamenti dell'editoria culturale. La crescente pressione sull'Europa fatta dagli attori politici mondiali spinge a porsi degli interrogativi sul futuro delle nostre democrazie e ad approfondire cosa dice lo statuto della NATO, spiegato con semplicità ma con grande efficacia dal generale Mini. Infatti, sono passati ottant'anni dalla fine della guerra, un arco di tempo molto breve nella storia, ma sembra che troppi si siano dimenticati delle atrocità accadute. Tuttavia, l'impianto legislativo internazionale attuale, fatto di patti, statuti e concordati può evitare l'escalation.Dall'altra parte il futuro dell'editoria trattata con Edoardo Castagna in biblioteca. Dalla piazza aperta alla rassicurante sala "Benedetto Ronchi" della biblioteca, il settore cambia ma non il tema, perché l'editoria è pregna dell'elemento umano, ne è l'essenza; Edoardo Castagna nota come l'editoria si nutra talvolta delle notizie locali, anche quelle di valore più basso, altre volte, invece, le scelte editoriali si indirizzano a un pubblico di nicchia, proprio per elevare i contenuti dei giornali e delle riviste. La pagina culturale rappresenta, infatti, per i giornali italiani, una voce molto importante, arricchendosi sempre di più di nuove componenti, come quella enogastronomica. Ci si interroga sull'opportunità di inserire tali voci totalmente nuove negli inserti culturali, ma anche questo è il risultato di un'umanità – e una civiltà – in continua metamorfosi.