Il 6 gennaio arriva il Doblò degli "Angeli del soccorso" 

Non c'era occasione migliore della ricorrenza della Befana per festeggiare un importante traguardo raggiunto con tanta fatica e dedizione.Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 12:00 in via San Giorgio arriva il Doblò degli Angeli del Soccorso.Ad inaugurarlo insieme al presidente dell'associazione Massimo Pastore ci sarà anche il sindaco Amedeo Bottaro.Dopo le tante iniziative e la grande solidarietà della città, a bordo del Doblò ci sarà la Befana che regalerà ai ragazzi speciali di tutte le associazioni le calze con tante leccornie.Il presidente Massimo Pastore precisa che la Asl BT con delibera 2107 del 27.12.2023 ha autorizzato l'associazione di volontariato "Gli Angeli del soccorso" all'utilizzo del veicolo dotato di pedana elettrica, accessoriato e logato.Il Doblò è stato acquistato grazie alla generosità di privati e cittadini. il costo è di 9.700 euro.Il Presidente dell'Associazione di volontariato "Gli Angeli del Soccorso", Massimo Pastore, esprimere un ringraziamento particolare all'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo che si occupa di ragazzi autistici che ha collaborato al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta fondi per l'acquisto del doblò, un mezzo fondamentale per il trasporto di persone disabili, anziani e per le utenze mediche."Immensa è stata la generosità e il sostegno manifestati dalla cittadinanza. È stata una dimostrazione incredibile di solidarietà.Il cuore dell'associazione batte per la collaborazione ed è per questo che desideriamo ringraziare ogni singola persona che ha contribuito, condividendo, donando o supportando in ogni modo possibile questa causa così importante. Il vostro aiuto e la generosità permettono all'Associazione Gli Angeli del Soccorso di continuare la missione di aiutare coloro che ne hanno più bisogno". Tutta la cittadinanza è invitata.