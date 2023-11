Il Black Friday si avvicina: come evitare truffe e sconti non veritieri

PUBBLIREDAZIONALE

Il Black Friday è uno degli eventi di shopping più attesi dell'anno, in cui milioni di persone si riversano nei negozi fisici e online per sfruttare sconti e offerte eccezionali.Il termine "Black Friday" ha origini che risalgono agli anni '60 negli Stati Uniti, ma la sua associazione con lo shopping post-Thanksgiving è più antica. La tradizione vuole che il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento segni l'inizio ufficiale della stagione degli acquisti natalizi.Il Black Friday ha acquisito popolarità nel corso degli anni ed è diventato un fenomeno globale, Italia compresa.Attenzione alla frenesia degli acquisti, è fondamentale prestare attenzione per evitare truffe e assicurarsi di ottenere davvero le migliori offerte.Durante il periodo del Black Friday, le caselle di posta elettronica possono essere invase da e-mail apparentemente allettanti con offerte irresistibili. E' essenziale prestare attenzione alle e-mail sospette e non cliccare su link o allegati da mittenti non riconosciuti. I truffatori spesso sfruttano questo periodo per diffondere malware o raccogliere informazioni personali attraverso tecniche di phishing. Le aziende rispettabili non chiedono mai informazioni sensibili come password, numeri di carte di credito o dati bancari tramite e-mail. Se una e-mail chiede queste informazioni, è molto probabile che sia una truffa.Alcuni venditori potrebbero imporre restrizioni o condizioni particolari, come date di scadenza o limiti di quantità. Essere consapevoli di queste informazioni garantirà che non ci siano sorprese sgradite al momento del pagamento.Quando si effettua un acquisto, utilizzare metodi di pagamento sicuri, come carte di credito o servizi di pagamento online affidabili. Evitare di condividere informazioni sensibili, come il numero di sicurezza sociale, tramite e-mail o su siti web non sicuri.Se i siti internet non hanno un nome conosciuto cerca recensioni per capire se sia affidabile, altrimenti opta per siti con pagamento alla consegna in modo da evitare spiacevoli sorprese.Assicurati che il sito utilizzi una connessione sicura. L'URL dovrebbe iniziare con "https://" anziché solo "http://". La presenza di un lucchetto nella barra degli indirizzi indica che la connessione è crittografata.Verifica sempre se il negozio fornisce informazioni di contatto chiare, come un indirizzo fisico, un numero di telefono e l'indirizzo e-mail per assistenza. La mancanza di queste informazioni potrebbe indicare una potenziale truffa.Cerca il sigillo di sicurezza SSL, un certificato che molto spesso compare in home page in fondo alla pagina.Verifica anche che il negozio abbia una presenza attiva sui social media. Il fatto che non ci sia su Facebook o Instagram potrebbe fare insospettire in quanto due strumenti di marketing utilizzati da quasi tutti gli e-commerce reali.ll Cyber Monday è un evento di shopping online che si tiene il lunedì dopo il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Questa giornata è stata introdotta per la prima volta nel 2005 dalla National Retail Federation (NRF) al fine di promuovere gli acquisti online durante la stagione natalizia. Oggi viene promossa come la giornata degli sconti tecnologici dove i ribassi vengono praticati su parecchie categorie di elettronica di consumo. Spesso capita che le rimanenze di prodotti invenduti durante il Black Friday diventino protagonisti il lunedì successivo, per cui è bene puntare la sveglia la mattina presto per accaparrarsi i prodotti migliori.