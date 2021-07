Il caldo aumenta ancora: tra domenica e mercoledì oltre i 40 gradi

Persiste un campo di alta pressione di origine africana che causa ancora temperature molte elevate con valori superiori ai 40°C nelle aree interne della nostra Regione.Proseguirà l'ondata di calore anche nei prossimi giorni e nelle giornate di domenica 1 e mercoledì 4 agosto potremo assistere ad un ulteriore incremento delle temperature massime che potrà interessare anche i settori costieri.Molto frequenti in queste situazione i colpi di calore e malesseri conseguenti a disidratazione e afa; i primi segnali di sofferenza dovuti al caldo sono:senso di spossatezzadebolezzaMal di testatemperatura corporea elevatasete intensaperdita di conoscenzacrampi muscolaritachicardiaIn presenza di questi sintomi è necessario distendere immediatamente, in un luogo fresco, la persona colpita dal malore, sollevarle le gambe in alto, idratarla con dell'acqua e bagnarle il viso per abbassare la temperatura corporea. Nel caso in cui la persona colpita da malore non si riprende contattate immediatamente il 118.CONSIGLI UTILI PER DIFENDERSI DALL'AFA E DAL CALDO ESTIVOEvitate di uscire nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra le 12 e le 18.Indossate abiti di colore chiaro e non aderenti, di cotone, lino o fibre naturali. Evitate abiti scuri e di fibre sintetiche che con il caldo possono anche provocare fastidiose allergie.Bevete molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) per idratare la pelle e l'organismo.Seguite una dieta ipocalorica e privilegiate il consumo di frutta e verdura in quanto contengono una grande percentuale di acqua.Consumate pasti leggeri: preferite la carne bianca e il pesce, limitate i carboidrati ed evitate i cibi ricchi di grassi.Limitate il consumo di caffè, alcolici e bevande gassate che hanno un effetto diuretico e aumentano i liquidi espulsi dall'organismo e non disponibili per il processo di raffreddamento.Rinfrescate gli ambienti di casa solo la mattina presto e la sera mantenendo tapparelle e finestre chiuse durante il giorno.Evitate le bevande troppo calde o troppo fredde in quanto nel primo caso aumentano la temperatura corporea, nel secondo possono provocare crampi e congestioni.Fermate il calore esterno creando corridoi di aria fresca tra le porte e le finestre. Mantenete chiuse le finestre durante il giorno e utilizzate tende dai colori chiari.Utilizzate piante rampicanti per balconi e terrazze: proteggono le mura domestiche dai raggi solari.Se avete installato in casa un impianto di climatizzazione, fate attenzione ai flussi d'aria diretti e alle temperature troppo basse.Conservate i medicinali in frigo.Prestate particolare attenzione alle persone anziane: misurate loro regolarmente la pressione e la temperatura corporea.Se decidete di esporvi al sole, non dimenticate di riparare la testa con un cappello.Non praticate jogging e attività fisica nelle ore più calde della giornata.Se state assumendo farmaci per diabete, ipertensione o altre patologie, non esitate a consultare il vostro medico di famiglia in modo da valutare se c'è l'eventualità di possibili reazioni causate dal sole e dalle alte temperature.( Fonte : non sprecare.it)