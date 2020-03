Il candidato sindaco Filiberto Palumbo: «Non è il momento di fare campagna elettorale»

A proposito della mia candidatura a sindaco della Città di Trani. Ho chiesto al mio staff di modificare l'intitolazione della pagina, a suo tempo, pensata per sostenere il mio profilo pubblico.Tanto ho fatto perché non è il momento di fare campagna elettorale. Tutti, anche le Forze di opposizione, devono schierarsi intorno al Sindaco in carica, per aiutarlo nel suo non facile lavoro. Bisogna, in definitiva, stare vicini al nostro primo cittadino, che è il sindaco di tutti i Tranesi; dobbiamo sostenerlo ed evitare che egli sia "solo" nel mentre è, istituzionalmente, impegnato in un'emergenza che non ha pari.Auspico che, presto, ritorni la serenità ed il tempo, che ci consentirà di proseguire in un costruttivo confronto politico. Sono vicino a tutte e tutti coloro che, in questo momento, sono chiamati ad affrontare l'emergenza, anche gestendo esercizi pubblici e commerciali per assicurare alla gente l'acquisto dei necessari prodotti sanitari e alimentari, ponendo anche la propria salute a rischio d'infezione.Un pensiero profondo e commosso, pieno di gratitudine, indirizzo verso gli Operatori sanitari, le Forze dell'Ordine, la Protezione civile e verso tutte e tutti coloro che, per spirito di servizio, non possono "Restare a casa".