Brindisi di Natale al circolo Walter Tobagi con soci ed esponenti politici

Lunedì 23 dicembre si è svolta la Festa di Natale del circolo Walter Tobagi di Trani. È stata un'occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri, con tutti i soci e simpatizzanti del movimento politico Prima di tutto Trani e partito Socialista Italiano presso la storica sede in via Umberto 98/100 alle ore 18:00.Presenti il Primo Cittadino, Amedeo Bottaro, il Vice Sindaco Ferrante, il Presidente del Consiglio Comunale Marinaro, i Consiglieri Comunali Gino Cirillo, Savino Cormio, Alberto Tedesco già Senatore del Pd e assessore regionale, insieme ad altri personaggi di spicco del mondo della politica locale e non solo