Di Gennaro
Di Gennaro
Attualità

Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa

Il giovane militare fu travolto mentre prestava soccorso ad una famiglia

Trani - venerdì 19 settembre 2025 15.18
Nella giornata odierna, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ricorda con profonda commozione il sacrificio del Carabiniere Savino Di Gennaro, originario di Trani, caduto in servizio il 19 settembre 1978.
Arruolatosi nell'Arma a soli 18 anni, fu assegnato come prima destinazione al 4° Battaglione Carabinieri Veneto di Mestre.
Mentre con alcuni commilitoni era diretto a Padova a bordo di un mezzo militare per svolgere un servizio di ordine pubblico, il giovane militare si fermò per prestare soccorso ad una famiglia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Nel compiere quel gesto di generoso altruismo, il Carabiniere Di Gennaro venne improvvisamente travolto da un mezzo pesante lanciato ad alta velocità, perdendo tragicamente la vita.
A distanza di 47 anni, il suo esempio di dedizione al dovere e di coraggio continua a vivere nella memoria della comunità e dell'Arma di Barletta Andria Trani che ha voluto raffigurare il volto tra gli Eroi dell'Agorà, uno spazio dedicato ai Carabinieri che hanno sacrificato la propria vita per il prossimo.
Tutti i militari del Comando Provinciale esprimono la propria vicinanza alla famiglia Di Gennaro rinnovando sentimenti di riconoscenza nei confronti del loro caro, ricordato come "vittima del dovere".
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Carabinieri, bilancio e nuovi vertici Carabinieri, bilancio e nuovi vertici Salutati i Maggiori Minici e Trotta. Il Comandante: "Reati e furti in netto calo"
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso Inbox Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso Omaggio al “prefetto dei cento giorni”, simbolo della lotta alla mafia lasciato solo dallo Stato
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza Religioni Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza Continuano a verificarsi episodi nella provincia Bat
Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro Il nipote omaggia il militare caduto con un quadro e una poesia
1 Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT Cronaca Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT L’Arma dei Carabinieri intensifica la presenza nelle località turistiche e nei centri cittadini
Sequestrate tre cave di marmo tra Trani e Bisceglie: violazioni ambientali e sicurezza sul lavoro nel mirino Cronaca Sequestrate tre cave di marmo tra Trani e Bisceglie: violazioni ambientali e sicurezza sul lavoro nel mirino Indagate quattro persone, accertate escavazioni abusive e gestione illecita di rifiuti
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis Cronaca Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis L'uomo ha riportato solo lievi contusioni. Indagano i Carabinieri
Maxi operazione dei Carabinieri, scoperti legami tra detenuti del carcere di Trani e attività criminali a Canosa Cronaca Maxi operazione dei Carabinieri, scoperti legami tra detenuti del carcere di Trani e attività criminali a Canosa Traffico di droga, armi ed esplosivi e tentati omicidi i reati contestati
“Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.”
19 settembre 2025 “Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.”
Da Trani alla Nazionale, Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina
19 settembre 2025 Da Trani alla Nazionale, Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina
Lavinia Group Volley Trani: il settore maschile torna protagonista in Serie D
19 settembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: il settore maschile torna protagonista in Serie D
Facce di bronzo: ancora furti al cimitero per il mercato dei metalli a peso
19 settembre 2025 Facce di bronzo: ancora furti al cimitero per il mercato dei metalli a peso
Servizi in farmacia, la precisazione del Presidente di Federfarma BAT
19 settembre 2025 Servizi in farmacia, la precisazione del Presidente di Federfarma BAT
Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità
19 settembre 2025 Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità
Agenda "Dialoghi di Trani ", gli appuntamenti del 19 settembre
19 settembre 2025 Agenda "Dialoghi di Trani", gli appuntamenti del 19 settembre
Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea
19 settembre 2025 Furto cavi di rame, circolazione sospesa tra Foggia e Barletta, disagi su tutta la linea
Frode fiscale sui bonus, arrestato anche un finanziere in servizio
19 settembre 2025 Frode fiscale sui bonus, arrestato anche un finanziere in servizio
1
Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati
19 settembre 2025 Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.