Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa

Nella giornata odierna, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ricorda con profonda commozione il sacrificio del Carabiniere Savino Di Gennaro, originario di Trani, caduto in servizio il 19 settembre 1978.Arruolatosi nell'Arma a soli 18 anni, fu assegnato come prima destinazione al 4° Battaglione Carabinieri Veneto di Mestre.Mentre con alcuni commilitoni era diretto a Padova a bordo di un mezzo militare per svolgere un servizio di ordine pubblico, il giovane militare si fermò per prestare soccorso ad una famiglia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Nel compiere quel gesto di generoso altruismo, il Carabiniere Di Gennaro venne improvvisamente travolto da un mezzo pesante lanciato ad alta velocità, perdendo tragicamente la vita.A distanza di 47 anni, il suo esempio di dedizione al dovere e di coraggio continua a vivere nella memoria della comunità e dell'Arma di Barletta Andria Trani che ha voluto raffigurare il volto tra gli Eroi dell'Agorà, uno spazio dedicato ai Carabinieri che hanno sacrificato la propria vita per il prossimo.Tutti i militari del Comando Provinciale esprimono la propria vicinanza alla famiglia Di Gennaro rinnovando sentimenti di riconoscenza nei confronti del loro caro, ricordato come "vittima del dovere".