Il Comune di Trani lancia un'indagine di rilevazione della qualità dei servizi

Il Comune di Trani, in attuazione delle direttive del dipartimento Funzione Pubblica, ha fatto propri gli obiettivi del Governo nell'ottica di un processo di cambiamento e ammodernamento della pubblica amministrazione, finalizzato a progettare servizi che rispondano agli effettivi bisogni dei cittadini.E' necessario dare valore al punto di vista dei cittadini, alle loro necessità e bisogni ed è per questo che il Comune di Trani ha voluto implementare un'indagine di rilevazione della qualità percepita dei servizi comunali da parte dei suoi cittadini. Come? Attraverso la compilazione di un semplice questionario già disponibile sul sito del Comune alSi tratta di una novità per questa Amministrazione, fermamente convinta di come, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, sia necessario ascoltare proprio coloro che ne usufruiscono ogni giorno: i cittadini. Ecco perché ogni contributo sarà importante.Fino al 31 dicembre 2019, i cittadini avranno la possibilità di esprimere il proprio giudizio (in maniera completamente anonima) sull'efficienza dei principali servizi comunali attraverso tre modalità: presso tutti gli sportelli degli uffici comunali (dove sarà disponibile il questionario cartaceo), con uno smartphone o un tablet utilizzando il Qrcode; o collegandosi direttamente alI risultati dell'indagine saranno diffusi pubblicamente e consentiranno al Comune di individuare ed intervenire su eventuali criticità.