Il concerto di Gaia Gentile chiude il cartellone Le Vie del Natale a Palazzo Beltrani

Domenica 7 gennaio il cartellone Le Vie del Natale si chiude in bellezza con il concerto del Gaia Gentile trio a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, un percorso emozionale attraverso il meraviglioso mondo del pop e del cantautorato interpretato da una delle voci più belle e raffinate del panorama musicale italiano. Sarà infatti la talentuosa interprete barese, classe 1992, ad accompagnare il pubblico in un suggestivo viaggio attraverso i brani delle sue ultime produzioni discografiche proponendo anche un omaggio ai cantautori italiani, da Caparezza a Capossela, da Silvestri a Dalla, che hanno segnato la sua già brillante carriera artistica, oltre che il percorso delle sue prestigiose collaborazioni.Ad accompagnare la sua splendida voce in scena, dalle ore 20,30, un duo consolidato composto dal poliedrico sassofonista e polistrumentista Nicolò Pantaleo al sax e dal brillante chitarrista e produttore Antonello Boezio alla chitarra. Una formazione dal taglio moderno che abbina la sezione ritmica al sound caldo e sensuale dei fiati. Durante l'esibizione, saranno eseguite interpretazioni uniche di brani di artisti celebri e composizioni originali e contaminate, arricchite da moderne tecnologie per rendere la performance ancora più coinvolgente. Non manca l'effetto sorpresa dei brani più celebri degli artisti con cui Gaia ha condiviso esperienze di vita.Un viaggio avvincente in cui proporrà anche i brani del suo ultimo album di successo "Tanto tutto passa" (2022), una fusione avvincente di pop, romanticismo parigino, samba brasiliano, soul neoclassico e canzoni cantautorali. Un mix di emozioni dalle sfaccettature pop-jazz che raccontano di una personalità affascinante e sofisticata. Dopo le esperienze vissute in giro per il mondo Gaia Gentile, cantante, cantautrice e performer arriva domenica 7 gennaio a Trani.Il suo percorso musicale è iniziato fin da bambina, quando ha combinato la sua passione per il canto con lo studio del pianoforte. A soli 17 anni inizia la sua carriera musicale sia come solista sia come membro del celebre gruppo musicale "Mezzotono". Si esibisce sui palchi di 27 paesi diversi. I suoi progetti musicali si traducono in occasioni di incontro con artisti di fama internazionale, come Noa, Caparezza, Giò di Tonno, Paolo Belli, Paolo Vallesi, Gegè Telesforo, Giuseppe Milici. Inoltre, condivide il palco di importanti festival con grandi nomi del panorama musicale come Swingle Singers, The Magnets, Full Moon e i Neri per Caso. Nel 2017 Gaia partecipa come vocalist al programma televisivo Rai "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci, esibendosi nell'orchestra di Paolo Belli. Nel 2020 debutta con lo spettacolo "Gaia Gentile....ma non troppo". Nel 2021 partecipa ad una prestigiosa tournée in Brasile dove si esibisce con alcuni dei più acclamati artisti brasiliani, vincitori di numerosi Grammy, come Sandro Haick e Alegre Correa, con cui inizia importanti collaborazioni che hanno portato, tra le altre cose, alla realizzazione del suo album "Sono Fuori". Nel 2022 esce "Tanto Tutto Passa": una raccolta di suoni e parole che riflette l'esperienza di vita e di viaggio di Gaia in giro per il mondo insieme al duo consolidato Nicolò Pantaleo e Antonio Boezio, in cui ogni traccia mira a sorprendere l'ascoltatore in modo originale, senza mai prendersi troppo sul serio.La voce straordinaria di Gaia, unita alla maestria dei musicisti, crea una magia musicale che rimane impressa nell'anima degli spettatori. Critici e appassionati si sono lasciati trasportare dall'energia e dall'incanto delle performance del Trio Gaia Gentile. Con medley studiati con cura e una connessione profonda con il pubblico, il trio brilla come un ensemble musicale unico nel suo genere. Non smette di sorprendere e appassionare ed è pronto a catturare anche il cuore del pubblico di Trani e ad accompagnarlo in un'esperienza musicale unica.I biglietti del concerto sono acquistabili al link: https://www.i-ticket.it/eventi/gaia-gentile-trio-sala-beltrani-07-01-2024-biglietti (ticket intero: 20,00 euro, ticket ridotto under 18 e over 65: 15,00 euro) oppure presso il Botteghino di Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, il 31 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e il primo gennaio dalle 16.00 alle 21.00