Il consigliere Pd Anselmo Mannatrizio rimette la delega alle politiche sportive

C'è maretta in maggioranza? Rimette la delega allo sport il consigliere comunale del Pd, Anselmo Mannatrizio. Lo annuncia con un comunicato, nel quale dice subito che "alla luce delle tante professionalità emerse in questo ultimo periodo nel settore sportivo all'interno della maggioranza di governo, e non solo, e delle diverse comunicazioni fatte, ritenendo il proprio incarico ormai privo di un comprensibile significato", comunica di aver rimesso nei giorni scorsi nelle mani del Sindaco la delega ricevuta per "le politiche per la promozione dello Sport e della impiantistica sportiva".Mannatrizio sottolinea "che proseguirà nel suo leale impegno per la Città e per il movimento sportivo tutto come semplice e libero consigliere comunale".Anselmo Mannatrizio, classe 1975, è entrato in consiglio comunale per il Pd nel novembre scorso subentrando a Fabrizio Ferrante nominato assessore.Circa un mese fa, inoltre, il sindaco Bottaro gli aveva conferito una delega (così come anche ai consiglieri comunali Carlo Avantario, Patrizia Cormio, Irene Cornacchia e Federica Cuna, ognuno per un settore specifico), con l'incarico per le politiche perla promozione dello sport e dell'impiantistica sportiva. Ora Mannatrizio la riconsegna al Primo Cittadino.