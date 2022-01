Il dono più grande, oltre la vita

Seconda donazione multiorgano dell'anno nella Asl Bt. Un uomo di 60 anni di Trani ha donato il fegato, i reni e le cornee. Le operazioni di prelievo si sono tenute nella notte all'ospedale Bonomo di Andria: nelle sale operatorie dirette dal dottor Nicola Di Venosa si sono alternate le equipe del Policlinico di Cagliari per il prelievo e il trasporto del fegato e del Policlinico di Foggia che ha prelevato i reni per inviarli a Bari. Le cornee sono state prelevate dall'equipe del dottor Fabio Massari di Andria e sono state inviate alla Banca degli Occhi di Mestre. "Grazie alla moglie e alle due figlie del donatore perché senza esitazione hanno in maniera corale dato il proprio sì alla donazione - dice Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della Asl Bt - come sempre la grande squadra dell'ospedale di Andria ha reso possibile il susseguirsi di tutte le attività che hanno consentito la donazione"."La donazione degli organi è sempre di più una realtà nel nostro territorio - dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt - una realtà di cui andiamo fieri. Il nostro pensiero e il nostro grazie più sentito va alla famiglia del donatore. Il loro gesto ha permesso ad altre vite di avere un'altra possibilità".