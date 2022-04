L'Aido scende in piazza in occasione della XXV Giornata nazionale della donazione di organi

Gazebo informativo in Piazza della Repubblica per tutta la mattina

Oggi si celebra la XXV Giornata nazionale della donazione di organi, tessuti e cellule: è una occasione per riflettere sulla importanza di essere donatori e di esprimere in vita la propria volontà. Nella nostra provincia sono sempre di più i cittadini che al rinnovo della carta di identità dichiarano il proprio "sì" alla donazione ma è possibile anche. E sono sempre di più i donatori di organi e tessuti: dall'inizio dell'anno a oggi nella Asl Bt ci sono state 9 donazioni multiorgano mentre la donazione delle cornee raggiunge numeri sempre più significativi anche a livello nazione.L'associazione Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), sezione Trani, rappresentata dalla dottoressa Giovanna Liso sarà in Piazza della Repubblica dalle 9:30 alle 12:30 per sensibilizzare la popolazione su questa importante tematica.