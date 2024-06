Il dottor Marco Smaldone presenta a Trani il suo "Giuramento di Aristotele"

Lo scorso sabato è stato presentato presso la Biblioteca G. Bovio "Il Giuramento di Aristotele", il libro del dott. Marco Smaldone, che ha colloquiato con la professoressa Silvia Barile, docente di lingue straniere presso la Scuola Baldassarre."Il Giuramento di Aristotele" raccoglie le esperienze del medico veterinario barese in 45 anni di carriera. Il libro che prende il titolo dal giuramento professionale dei medici veterinari e racconta di casi unici e rari che hanno punteggiato la vita professionale di uno dei riferimenti della medicina veterinaria pugliese: dagli studi sulla Leishmaniosi, all'utilizzo delle cellule staminali, dalla Pet Therapy, alla ozonoterapia.Il libro è un romanzo autobiografico che tocca innumerevoli momenti ed argomenti privati prima ancora di quelli professionali, esperienze come proprietario di animali o come loro medico. Dallo scenario rurale di Grassano, piccolo centro in Basilicata dove il dottore ha trascorso la sua infanzia accudendo galline, pecore e cani randagi al trasferimento nella grande città, Bari, dove ha coronato il suo sogno di possedere un cane con il consenso della famiglia, divenendone addestratore e successivamente allevatore di cani di razza pastore tedesco, fino alla laurea nel 1977 in medicina veterinaria. Questo libro ci porta a riflettere anche sull'evoluzione della cultura cinofila negli ultimi 70 anni: una convivenza, quella con i cani, che in passato non era possibile in quanto portatori di malattie e infestazioni difficili da debellare, limiti che la scienza è riuscita a superare, cerando un legame indissolubile con il mondo animale. Il libro porta alla riflessione sul sentimento che lega oggi uomo e cane, sul senso di responsabilità necessario quando si sceglie di accogliere un animale nella propria vita, e le sfide cliniche necessarie talvolta per combattere malattie che il dott. Smaldone, ancora oggi, nel suo ambulatorio di Bari affronta con passione e devozione. Soprattutto "il Giuramento di Aristotele" è una raccolta di aneddoti personali e legati alla medicina veterinaria che dimostrano quanto la motivazione e la passione possano portare a superare ogni difficoltà e sfida