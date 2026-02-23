Inaugurazione Groupintown in Via Gramsci
Speciale

Il futuro del viaggio sbarca a Trani: inaugurata la nuova sede di Groupintown in Via Gramsci

Da startup a leader nazionale: la storia di un’evoluzione che mette al centro l'emozione, la competenza e il legame con il territorio

Trani - lunedì 23 febbraio 2026 14.56 Sponsorizzato
C'è un'energia speciale che si respira negli ampi spazi di Via Gramsci 59/65, non è solo il profumo di una agenzia viaggi appena inaugurata, ma è l'entusiasmo vibrante di chi, dopo quindici anni di successi, decide di tornare a investire dove tutto è iniziato. L'inaugurazione della nuova sede di Groupintown a Trani segna un punto di svolta: non una semplice apertura, ma una vera e propria dichiarazione d'amore alla città e al mondo del travel.

Un'esperienza sensoriale: viaggiare prima di partire

Varcare la soglia del nuovo spazio, progettato con cura dallo Studio Pfortwodesign di Bari (arch. Maria Roberta Pansini e Vito Piccoli), significa iniziare il viaggio ancora prima di fare le valigie. «Vogliamo che i nostri clienti vivano l'emozione di un viaggio sin dall'ingresso,» spiega con orgoglio Massimiliano Centrone, General Manager di Groupintown. «Il nostro obiettivo è far vivere un'esperienza sensoriale a 360°. La nuova sede non è solo un ampliamento fisico, ma un riposizionamento: vogliamo essere il punto di riferimento per Trani e per tutto il territorio circostante

Una storia di visione e coraggio

Tutto ebbe inizio nel 2011. Quello che Centrone definisce «un bambino piccolo che doveva crescere» è oggi un colosso del settore. Nato dall'idea di due colleghi pronti a stravolgere la propria vita, Groupintown ha saputo cavalcare le onde del mercato con un'intuizione vincente dopo l'altra. Il segreto del successo? La capacità di osare. Marco Paolini, Co-fondatore di Groupintown, ricorda con emozione il momento della svolta: «La vera scintilla è scattata quando abbiamo deciso di spingere con forza nel mondo dei viaggi, credendo fermamente che fosse il nostro futuro. I risultati sono arrivati giorno dopo giorno, ma la scommessa vinta sono state le crociere. Ci abbiamo creduto subito, affidandoci a partner d'eccellenza che hanno supportato la nostra crescita

Tecnologia e cuore: l'equilibrio perfetto

In un mondo sempre più digitalizzato, Groupintown ha trovato la formula magica per far convivere l'efficienza dell'online con il calore della consulenza umana. Se da un lato l'azienda registra crescite a doppia cifra sul web, dall'altro la sede di Trani nasce come un tempio della relazione. «Oggi la parola chiave è Evoluzione» continua Massimiliano Centrone «Siamo la sintesi tra ciò che siamo stati e ciò che intendiamo essere. Il viaggiatore moderno cerca sicurezza e autenticità. Vuole qualcuno che lo accompagni nella scelta, non solo un prezzo competitivo.»

Un network da protagonisti

I numeri parlano chiaro: dal 2018 Groupintown siede al tavolo dei "grandi", con volumi e performance che le hanno valso riconoscimenti nazionali tra le migliori agenzie italiane. Collaborazioni con giganti come MSC Crociere, Costa Crociere, Alpitour e Veratour sono il sigillo di una qualità che oggi spazia dalle crociere ai viaggi su misura a lungo raggio, fino ai villaggi turistici più esclusivi.

Il Viaggio Continua

L'apertura in Via Gramsci è un segnale di fiducia per tutto il Sud Italia. Dimostra che con visione e competenza si può competere ai massimi livelli nazionali senza mai dimenticare le proprie radici. Mentre i brindisi celebrano questo nuovo inizio, il messaggio dei fondatori è chiaro: il viaggio non è una semplice destinazione, ma un progetto da costruire insieme. E a Trani, da oggi, questo progetto ha una nuova, bellissima casa.

