Il giorno dei Take That a Trani: già accampati in piazza Duomo gruppi di fans

Sarà curioso vedere l'età media del pubblico del concerto di stasera, per il quale si scaldano i motori già da giorni e che oggi vede il palco pressoché montato in Piazza Duomo.I Take That sono infatti un gruppo storico degli anni '90 ma il successo dei brani di quegli anni unito al carisma - e al bell'aspetto -dei componenti della band, ha portato quella musica anche nelle nuove generazioni. Gruppi di fans - immaginiamo soprattutto di genere femminile - sono già accampati tra il castello e Piazza Duomo, protetti da ombrelloni da spiaggia nei pressi del palco per guadagnare un posto privilegiato e poterli vedere da vicino.Enormi tir sono parcheggiati davanti al Castello per una struttura grandiosa dove la band inglese si esibirà, nell'unica data del sud Italia, in un evento per cui fans giovani e meno giovani dunque sono attesi veramente dall'intero Paese. Un grande ritorno della band senza il suo frontman Robbie Williams che all'apice del successo intraprese una carriera da solista folgorante, ma che comunque sta brillando in un tour mondiale ovunque.