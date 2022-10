Il Giullare 2023:"lo-la Rinascita", verso un'inclusione diffusa davvero a tutti

Siamo tutti portatori di abilità speciali, e il Giullare di Trani dimostra sempre più che i confini tra abilità e disabilità possono essere cancellati: per questo la presentazione delle nuove attività che avrà luogo martedì 18 alle 17.00 nel centro Jobel è aperta a tutte le associazioni culturali e sociali di Trani e del suo comprensorio territoriale, alle scuole, a chiunque voglia essere parte di questa straordinaria sinergia che cammina ormai da più di 15 anni.Il Giullare Infatti è ormai un punto di riferimento in tutta Italia come una delle azioni sociali e culturali che sta abbattendo muri, pregiudizi, che sta dimostrando che non ci sono attività destinate ai disabili e a chi non lo è, ma spazi immensi in cui ognuno è indispensabile per realizzare obiettivi delle specie più disparate, dall'arte all' economia.Con l'occasione verrà rappresentato un estratto dello spettacolo "lo-La rinascita", interpretato dalla Compagnia del Giullare e in procinto di partire per una breve tournée nazionale.Pubblichiamo integralmente l'annuncio presente sulla pagina Facebook e Instagram del Giullare che invita all'appuntamento gratuito di martedì prossimo, (che comprende anche un coffee break a cura della Locanda del Giullare, il Ristorarte), per il quale è preferibile la prenotazione.Comincia il percorso verso la XV edizione del Festival Il Giullare 2023!Martedì 18 ottobre ore 17.00 nella Sala Teatro del Centro Jobel in Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 a #trani il #festivalilgiullare organizza un pomeriggio in cui presenta al mondo della scuola (secondaria di primo e secondo grado), dell'associazionismo, delle realtà educative in genere, degli Enti Pubblici la bellezza di promuovere cultura dell'inclusione attraverso l'arte!Il programma prevede:- Saluto e introduzione a cura dei responsabili della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietàestratto dello spettacolo "IO La Rinascita" a cura della Compagnia Teatrale Il Giullare- coffee break a cura de La Locanda del Giullare - il RistorarteIngresso gratuito ma preferibile prenotazione tramite whats app al +39 351 570 4861PS: passate parola!#controognibarriera #ilgiullare #compagniailgiullare #locandadelgiullare