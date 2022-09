Il Giullare e Trani domenica su Rai 3 protagonisti di "O anche no"

O Anche No: la disabilità non va in vacanza! Siete pronti per "Il Giullare"?Nella puntata di O Anche No, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità, domenica 4 settembre alle 9:10 e in replica lunedì 5 settembre alle 01:00 su Rai 3, saremo a Trani in occasione della XIV edizione del Festival "Il Giullare - Teatro contro ogni barriera".Paola Severini Melograni è stata conduttrice e ospite di due serate, tra cui il Gran Galà del Giullare, che ha visto salire sul palco grandissimi artisti. Arte, musica, danza, testimonianze e sorrisi hanno caratterizzato le serate in compagnia dei Giullari dimostrando come la diversità sia ricchezza e risorsa. La città di Trani si dimostra ancora una volta sensibile e vicina alla disabilità e alle fragilità.Tra gli eventi in programma anche una giornata al mare in compagnia di Daniele Cassioli, pluricampione mondiale paralimpico di sci d'acqua, la musica dei Ladri di Carrozzelle e il concerto di Alberto Bertoli che, a 20 anni dalla morte di Pierangelo, parlerà del rapporto col padre e racconterà aneddoti di famiglia, tra cui un fatto accaduto a Sanremo, durante il quale viene chiesto a Pierangelo di mettere una coperta sulle gambe perché la sua disabilità avrebbe potuto turbare la sensibilità dei telespettatori... Quante cose sono cambiate da allora!La nostra inviata Ylenia Buonviso sarà a Cattolica dove incontrerà Francesco e Valentina Cannadoro, genitori di Tommaso, che ci racconteranno attraverso i social la disabilità del figlio nella loro quotidianità.Radioimmaginaria intervisterà Raffaele Capperi, influencer e autore di Brutto e Cattivo, la storia del ragazzo che ha visto la vera faccia del mondo. Raffaele è nato con una rara patologia e spesso è stato isolato e respinto a causa del suo aspetto. Lui invece incoraggia a non arrendersi mai.Non mancherà la musica dei Ladri di Carrozzelle con la canzone Rilassati e la satira di Stefano Disegni.O Anche No è un format di Paola Severini Melograni scritto con Giovanna Scatena, regia di Gabriele Mammarella.Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno