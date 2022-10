Il Giullare: la bellezza di andare contro ogni barriera va in tour in Emilia Romagna

Dal 25 al 27 ottobre il Giullare di Trani, questa idea di inclusione che lega il Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera, la Compagnia Teatrale e la neo-nata Locanda del Giullare – il RistorArte, sarà in tour in Emilia Romagna.Gli incontri che in questi anni il Giullare ha creato si traducono spesso in belle occasioni di scambio, di incontro, di confronto, di contaminazioni che questa volta ci portano a ritrovare realtà che a Trani abbiamo avuto il piacere di ospitare e di conoscere.Il 25 ottobre l'Associazione InOltre di Bologna, delle nostre amiche e danzatrici Silvia e Nicoletta ospiti in ben tre edizioni del Festival il Giullare, all'interno del bellissimo contenitore culturale Magazzino delle Arti Sceniche (MAS) in Via Armando Quadri n. 2, ospiterà lo spettacolo "Io – La Rinascita", regia di Marco Colonna, della nostra Compagnia Teatrale "Il Giullare" composta da 16 attori con e senza disabilità.Il 27 ottobre doppio appuntamento voluto fortemente dall'Associazione Spazio 104 Insieme di Ravenna, e dalla sua tenace Presidente Maura Masotti nonché Segretaria Provinciale SPI-CGIL, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo (RA) e l'adesione di una serie di Associazioni:- Ore 17.00 presso il Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo parteciperemo al convegno "Disabilità, Lavoro, Integrazione Sociale: un problema o un'opportunità? Portando l'esperienza dell'inclusione attraverso l'arte e il lavoro che la Società Cooperativa Sociale "Promozione Sociale e Solidarietà" del Centro Jobel di Trani porta avanti da oltre 20 anni- Ore 21.00 presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo torna in scena la Compagnia Teatrale Il Giullare con lo spettacolo "Io – La Rinascita"Info su prenotazioni e biglietti direttamente sui social del MAS e dell'Associazione Spazio 104 Insieme.La settimana si concluderà infine con un'altra bella notizia: il 29 ottobre 2022 riapre al pubblico, dopo una lunga pausa estiva, La Locanda del Giullare – il RistorArte, che tornerà a far gustare la bellezza dell'imperfezione a tutti i suoi clienti con le esibizioni artistiche della nostra Brigata che allieteranno le cene e i pranzi. (info e prenotazioni sui nostri sociali o allo 0883587387.