Il Giuramento di Aristotele, secondo Marco Smaldone: storia di un veterinario

L'Assessorato alle Culture della Città di Trani ha organizzato per domani, sabato 15 alle 18, la presentazione del libro di Marco Smaldone Il Giuramento di Aristotele, esperienze di un medico veterinario (ed. Adda, 2023). L'appuntamento si terrà nella Biblioteca Comunale G. Bovio di Trani.Dopo i saluti istituzionali, la prof.ssa Silvia Barile, docente di lingue straniere presso la Scuola Baldassarre, dialogherà con l'Autore.Il libro racconta molti di quei casi "unici e rari" che hanno punteggiato la vita professionale di uno dei riferimenti della medicina veterinaria pugliese, dagli studi sulla Leishmaniosi, all'utilizzo delle cellule staminali, dalla Pet Therapy (di cui è uno dei pionieri in Italia) alla ozonoterapia. Racconta, inoltre, la storia professionale del dr. Smaldone e quella della sua passione sportiva, che lo ha portato a correre al fianco di Pietro Mennea, fino a descrivere l'evoluzione della stessa società a partire dalla diversa accoglienza dimostrata verso gli animali, a conferma che la professione veterinaria è in grado di travalicare i semplici confini dell'attività lavorativa e coinvolge la vita delle persone e delle comunità.Il libro prende il titolo dal giuramento professionale dei medici veterinari, presentato per la prima volta nell'aprile del 2008 in occasione del Consiglio Nazionale FNOVI di Napoli e successivamente approvato ed entrato a far parte integrante del Codice Deontologico di Terrasini (12 Giugno 2011).Il Giuramento è ispirato alla figura di Aristotele, il filosofo al quale la tradizione vuole siano ricondotte le prime nozioni mediche riferite agli animali e di fatto le origini della Medicina Veterinaria, che ha ridato alla ricerca e alle scienze naturali pari dignità rispetto alle discipline sociali ed etiche, sottolineando come tutto, in questo mondo, sia collegato organicamente.Non solo medico veterinario, ma anche giornalista pubblicista, il dr. Smaldone, autore del libro, ha curato rubriche per molti organi di stampa locali e nazionali, come quella de "Il veterinario", tenuta per oltre 30 anni sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" e quella, più prestigiosa, sulla rivista dell'ENCI "I nostri cani", per oltre 5 anni. Ha tenuto, per un lungo periodo, una rubrica radiofonica sugli animali per Rai 3.