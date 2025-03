Il Gruppo Consiliare "Solo con Trani Futura" interviene sulle criticità legate alla pubblica illuminazione

Comunicato stampa

. Il gruppo consiliareha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo e propositivo, adottando un approccio costruttivo all'interno della maggioranza. Negli ultimi mesi, abbiamo segnalato numerose criticità legate alla pubblica illuminazione, con l'obiettivo di garantire un servizio efficiente e sicuro per la cittadinanza. Nonostante il nostro impegno nel segnalare tempestivamente i problemi e nel cercare un confronto diretto con l'amministrazione, non abbiamo ricevuto risposte concrete né sugli interventi previsti né sulle tempistiche di risoluzione. Questa mancanza di trasparenza e di riscontro ci pone in una posizione inaccettabile, soprattutto considerando che, in teoria, la nuova gestione della pubblica illuminazione avrebbe dovuto portare efficienza e miglioramenti, mentre nei fatti sta evidenziando problemi enormi.Di fronte a questa situazione, ormai imbarazzante, ci vediamo costretti a prendere una posizione netta, uscendo pubblicamente sulla stampa. Riteniamo che questo sia l'unico modo per ottenere i chiarimenti necessari e riportare all'attenzione pubblica una questione che sta diventando sempre più insostenibile per i cittadini. Chiediamo dunque risposte immediate e concrete: quali sono gli interventi previsti? Quali sono le reali tempistiche per la risoluzione dei problemi legati alla pubblica illuminazione? Fino a quando non riceveremo riscontri chiari e trasparenti, continueremo a denunciare una gestione che, al momento, si sta rivelando fallimentare. Il nostro impegno rimane fermo e costante per il bene della città di Trani e dei suoi cittadini. Il Gruppo consiliareAntonio Loconte, Antonio Befano, Giuseppe Mastrototaro