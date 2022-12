Il Natale di Tranensis si avvicina: meno 6 giorni alla prima della commedia di Enzo Guacci

Neanche un anno dalla nascita di questo sodalizio, giovanissimo di costituzione e di età media dei suoi componenti, e già è radicato nel tessuto sociale e culturale di Trani nella sua essenza più autentica.Tanta passione, tanto entusiasmo, ma soprattutto un'attenzione costante alla "Tranensità" su cui costruire ogni evento, ogni manifestazione, esattamente come era nelle intenzioni dichiarate nella presentazione di questa idea nata durante la pandemia: questa la formula di un'associazione che tra i cittadini ,in modo trasversale come forse nessun altro, conta sempre più iscritti.E così saranno audacia e tenacia a riportare fra meno di una settimana la tradizione del teatro dialettale nel periodo natalizio a Trani : fremono sempre di più le prove nell'auditorium della parrocchia di San Magno per la commedia " Na collane, nu braccial e n' aniedd" di e con Enzo Guacci, convinto dai giovani di Tranensis a tornare a scrivere e soprattutto a calcare il palcoscenico dopo diciassette anni.È intanto stata confermata la presenza per il 28 dicembre del professor Trifone Gargano nella sala Ronchi della Biblioteca comunale con le sue rocambolesche, dottissime, divertenti, emozionanti evoluzioni su Dante e sulla Divina Commedia: "Dante proibito" , un titolo che è tutto un programma e che preannuncia un altro appuntamento da non perdere.Gargano - ormai considerato uno dei maggiori divulgatori in Italia non solo della Divina Commedia ma anche della letteratura di ogni tempo, incastonata nell'attualità e nel quotidiano- la scorsa estate era stato già protagonista di una delle Agorà di Tranensis nell' anfiteatro della Villa comunale in una bellissima serata alla fine della quale - visto l'entusiasmo del pubblico - aveva promesso un ritorno a breve nella Città .