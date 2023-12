Il presepe vivente con i bambini della scuola Petronelli: un tenero Natale "di quartiere" a Trani

manifestazioni per tutto il mese di dicembre in un coinvolgimento della comunità attorno al plesso scolastico

Tra canti, danze e dolci melodie a cura degli alunni della scuola dell'infanzia Collodi, hanno preso avvio le manifestazioni natalizie del secondo Circolo Petronelli.Nel periodo natalizio, come consuetudine consolidata, vengono organizzate varie occasioni di gioia condivisa che coinvolgono grandi e piccoli in un'atmosfera fatta di piccoli, semplici gesti, ma speciali per tutti coloro che scelgono di viverli " insieme ed accanto". Le occasioni di incontro si svilupperanno per tutti I giorni di dicembre, con un' alternanza di classi e varietà di luoghi affinché tutto il quartiere, ed oltre, possa sentirsi protagonista. Di seguito sintetizziamo i vari appuntamenti che troveranno quale occasione maggiormente significativa il Presepe vivente. La novità di quest'anno è che "uscirà " dalla scuola e si snoderà nelle vie prospicienti quale segno della coralità dell'evento.