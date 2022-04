Il principe Alberto di Monaco in visita alla Cattedrale di Trani

È arrivato a Trani poco prima delle 19 e si è subito fermato ad Ognissanti, la lussuosa residenza sul Porto, dove passerà la notte.Prima di godersi la cena stellata presso il ristorante Quintessenza il principe Alberto di Monaco si è fermato in sosta davanti alla Cattedrale di Trani accolto dal sindaco Amedeo Bottaro, alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalla stampa. Il principe si è poi recato nella cripta della Cattedrale di Trani e successivamente al Castello Svevo.Quella del principe Alberto a Trani si tratta di una visita privata nell'ambito di una tre giorni in Puglia e Basilicata per recarsi nei siti storici dei Grimaldi.