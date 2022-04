Il principe Alberto di Monaco positivo al covid, potrebbe saltare la visita in Puglia fissata il 20 e 21 aprile

È programmata tra mercoledì 20 e giovedì 21 aprile la visita del principe Alberto di Monaco in alcune città della Bat e Bari come Canosa, Andria, Molfetta, Terlizzi e Spinazzola nell'ambito delle iniziative promosse dall'associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco. Il principe pare si dovesse fermare, in forma privata, anche a Trani per visitare Castello e Cattedrale e poi dormire in un hotel del centro storico.Sfortuna ha voluto che nelle scorse ore il monarca risultasse positivo, per la seconda volta, al Covid. Lo ha fatto sapere Palazzo Grimaldi, specificando che il reale è «asintomatico e in condizioni di salute che non destano alcuna preoccupazione»: «Lavora a distanza, in costante collegamento con i componenti del suo Gabinetto, del suo Governo e dei suoi più stretti collaboratori».Si spera che tutto possa rientrare per quella data, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Si attendono eventuali informazioni in merito alla sua presenza nel nostro territorio, o ad un rinvio. Di certo, la visita del principe Alberto a Trani non potrebbe che essere motivo di orgoglio e lustro per la nostra città che vedrebbe accogliere ancora una volta un reale come nell'85 fu la visita della coppia della dinastia britannica, il principe Carlo e Lady Diana durante il loro viaggio di nozze.