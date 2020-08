Il Puglia Outlet Village apre le porte a Ferragosto

Sabato 15 agosto continuano i saldi estivi del 2020. Il Puglia Outlet Village apre i suoi cancelli anche a ferragosto (dalle ore 10 alle 21), offrendo importanti occasioni di shopping in sicurezza grazie ai bellissimi spazi all'aperto di cui dispone.Nel Village di Molfetta i saldi sono sui prezzi outlet, cioè due volte più convenienti che altrove. Una caratteristica unica di Puglia Outlet Village, in grado di garantire anche il necessario distanziamento durante un'esperienza di shopping totalmente sicura.Scegliere la Land of Fashion di Molfetta per la migliore "shopping experience" del territorio è semplice: ampi parcheggi, tante oasi di verde, wi-fi gratuito, area playground per bambini, servizio noleggio passeggini, nuovissimi servizi igienici e tanto altro, rappresentano una certezza.Inoltre, per questi saldi il Village pugliese può contare su un più ampio assortimento di brand, con la presenza dei nuovissimi Tommy Hilfiger e Schott N.Y.C., uniti in un unico concept da General Store USA, sui marchi Mcs e Napapijri, appena entrati a far parte della famiglia Puglia Outlet Village, oltre ai recentissimi New Balance e Ciesse Piumini, grazie all'ingresso dello spazio GS SPORT.