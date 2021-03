Il ricordo dell'on. Moro a Trani: 43 anni fa l'agguato di via Fani

Aldo Moro, 16 marzo 1978, il sequestro: oggi ricorre il 43esimo anniversario dell'agguato di via Fani, dove le Brigate Rosse sequestrarono l'allora Presidente della Democrazia Cristiana uccidendo cinque agenti della sua scorta.Senza perderci in analisi politiche e filosofiche, noi vogliamo ricordare l'on. Moro con queste immagini che raccontano il suo legame stretto e sincero con la nostra città: erano i primi anni '70, sindaca l'indimenticata prof.ssa Antonietta Talamo e segretario della Dc il dott. Angelo Pastore, e in queste foto (gentilmente concesse dalla famiglia Onesti-Talamo) Aldo Moro viene ritratto in alcune delle sue visite a Palazzo di Città, con la Prima Cittadina ed i politici dell'epoca, o con il Presidente del Tribunale dott. Riccardo Barbera, o mentre riceve in dono una splendida tarsìa realizzata magistralmente dal cav. Andrea Gusmai.L'on. Moro si impegnò in quegli anni per i fondi per la realizzazione di opere come il Palazzo di Giustizia, il nuovo "supercarcere" ed il restauro del Castello Svevo, la realizzazione di scuole come la Bovio e la Baldassarre. E non solo.Con queste immagini vogliamo offrire un ricordo, da parte nostra, di un uomo onesto, di un politico dal forte ingegno e dalla vasta cultura. Che amava Trani.