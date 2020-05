Il ritorno della normalità a Trani: piene le strade della movida

Il percorso verso un ritorno lontano alla normalità inizia nel caos a Trani. Troppe persone hanno percepito l'allentamento delle misure di sicurezza come un via libera per tornare alle vecchie abitudini. Nel weekend appena trascorso tantissimi giovani si sono sono riversati per le strade della città, occupando gli spazi esterni dei locali con i bicchieri in mano. In molti erano senza mascherina. Distanze di sicurezza poco rispettate in un momento in cui l'attenzione dovrebbe essere ancora alta per evitare un ritorno dei contagi.Troppi assembramenti, dunque, in città e durante la serata di ieri sono intervenute anche le forze dell'ordine a seguito di alcune segnalazioni. La voglia di tornare alla normalità e di vivere a pieno la bella stagione è alta, ma le istituzioni invitano tutti i cittadini a non abbassare la guardia perché un ritorno dei contagi in città produrrebbe conseguenze devastanti, non solo per la salute di tutti ma anche per l'economia già fortemente provata.