Il Sindaco in occasione del 25 aprile:"Non è solo una data da ricordare, è una storia che ci riguarda da vicino"

consegna ad un post social la Sua riflessione sul valore del 25 aprile:"Il 25 aprile di ottant'anni fa l'Italia ritrovava la libertà. Non è solo una data da ricordare, è una storia che ci riguarda da vicino. È il coraggio di donne e uomini comuni che hanno scelto da che parte stare. È la possibilità, oggi, di vivere in un Paese libero, dove possiamo esprimerci, scegliere, costruire insieme il futuro. In un tempo che sembra volerci dividere, questa giornata ci ricorda quanto possiamo essere forti quando siamo uniti. La libertà non è mai scontata. È un'eredità da proteggere, ogni giorno. Buon 25 aprile. Con gratitudine, con memoria, con impegno".