Delfini al tramonto
Delfini al tramonto
Vita di città

Il tramonto d'oro sulle rive di Trani tra delfini, gabbiani e sublime bellezza

Cinque meravigliose creature hanno rapito chi era sul braccio

Trani - domenica 17 agosto 2025 12.19
È successo ieri al volgere di in tramonto caldo e dorato, incantando tante persone che erano sul braccio a passeggiare o a godere in riva al mare degli ultimi raggi di sole della giornata: cinque delfini si sono mostrati a pelo d'acqua incedendo lenti, come si muovessero al ritmo del giorno che muore piano dando di sè la luce più bella, disegnato dal volo dei gabbiani. Trani e i delfini condividono un legame profondo e misterioso, che affonda le radici nella leggenda e nella spiritualità. Non si tratta soltanto di bellissime creature marine che, di tanto in tanto, si lasciano vedere tra le onde: per la Città, ogni avvistamento porta con sé un'eco antica, un'emozione collettiva. Secondo la tradizione, fu proprio un delfino a salvare dall'annegamento il giovane Nicolino, poi diventato San Nicola il Pellegrino, portandolo fino alle coste pugliesi. È una storia che si tramanda da secoli e che ha segnato profondamente l'identità di Trani, città di mare e di fede. Ogni volta che un delfino viene avvistato, è come se quella leggenda tornasse a farsi viva. I telefoni si alzano, i video si moltiplicano, e la città intera – in modo spontaneo – celebra un piccolo miracolo laico. Ma quello di ieri, sdalle rive delle grandi chianche del "braccio" è stato un momento ancora più speciale: il cielo limpido, la luce dorata del tramonto, il silenzio rotto dalle espressioni di stupore e meraviglia .
«Ero sul braccio del porto e, all'improvviso, li ho visti: un delfino ha saltato fuori dall'acqua, poi un altro, e un altro ancora. Erano cinque, proprio al tramonto. Intorno a me, tanti turisti: tutti emozionati, con gli occhi puntati sul mare, felici di assistere a quello spettacolo inaspettato. Un momento magico, che sembrava uscito da una fiaba.»: così ci racconta Francesca De Leonardis, che ringraziamo per il video e la splendida testimonianza piena di emozione.
È come se, anche per un solo istante, il tempo si fosse fermato. Perché a Trani, certi eventi non sono mai soltanto naturali ma , ancor di più, appaiono come segni, memorie, richiami di qualcosa che appartiene a una storia più grande e che appartiene a chi ama profondamente questa città.
  • tramonto
Altri contenuti a tema
Trani, la Grande Bellezza infiammata dal tramonto Trani, la Grande Bellezza infiammata dal tramonto Niente filtri, al calar del sole Il cielo ha regalato questo spettacolo straordinario
Domenico Marcone nominato Kentucky Colonel: il riconoscimento al medico veterinario di Trani tra Bucarest, Roma e gli USA
17 agosto 2025 Domenico Marcone nominato Kentucky Colonel: il riconoscimento al medico veterinario di Trani tra Bucarest, Roma e gli USA
Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette
17 agosto 2025 Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette
Ai piedi della Cattedrale di Trani Actor Dei, lo spettacolo gratuito ispirato a Padre Pio
17 agosto 2025 Ai piedi della Cattedrale di Trani Actor Dei, lo spettacolo gratuito ispirato a Padre Pio
Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
17 agosto 2025 Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago
"Un bastardo venuto dal sud ", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano
16 agosto 2025 "Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano
Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane
16 agosto 2025 Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane
Malore in casa, intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco il giorno di Ferragosto
16 agosto 2025 Malore in casa, intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco il giorno di Ferragosto
A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare ", da incorniciare fra musica e divertimento
16 agosto 2025 A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento
Il Penitenziario di Trani al centro di un piano di riqualificazione da 3,8 milioni di euro
16 agosto 2025 Il Penitenziario di Trani al centro di un piano di riqualificazione da 3,8 milioni di euro
Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi
16 agosto 2025 Il grande pianismo internazionale, il prossimo 19 agosto, farà tappa a Trani con Antonio Pompa-Baldi
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.