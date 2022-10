Trani, la Grande Bellezza infiammata dal tramonto

Che meraviglia. Questo ottobre mite sta regalando non solo giornate nelle quali in molti - chi può, in pensione o nelle pause di lavoro - continuano a godere di lunghe nuotate o bagni di sole, ma, al calare della sera, tramonti che tolgono il fiato.Chi ha potuto assistere a questo spettacolo che davvero lascia senza parole, può confermare non solo che queste foto non siano affatto ritoccate da alcun filtro, ma che addirittura quei rossi illuminati dall'oro erano ancora più sgargianti, quasi sfacciati, sia a vederli lì dal mare, di fronte al Monastero agghindato dalla collana di luci del Trabucco, sia dal porto, quasi illuminato in modo sovrannaturale, come fosse ammantato di una porpora regale. Era tutto cominciato con un rosa tenue che velava appena la luna, come sul viso di una fanciulla. Poi, d'improvviso il sole è come esploso silenzioso lungo tutta la città. Anche dal centro la gente aveva gli occhi al cielo e molti si sono diretti verso il mare perché sapevano che qualcosa di straordinario stava accadendo.Ricevute queste fotografie dai giovani Dalila Crudele e Riccardo Rella, non abbiamo potuto che condividerle non ssemplicemente per l'emozione che ne deriva, ma per il senso di responsabilità di abitare e migliorare sempre una città davvero unica al mondo, sulla quale anche la natura si diverte, anche il cielo, anche il sole che vi si adagia creando un connubio di struggente bellezza.Di recente il Washington Post aveva definito Trani al secondo posto tra le mete ideali d'autunno al mondo: i tranesi sanno che questi e altri colori la inondano in qualunque periodo dell'anno. Un privilegio da vivere e condividere, con molto da fare e costruire per essere degni di quanto l'arte, la storia, la natura continuino a regalarci.