Il tranese Gianni De Iuliis nominato responsabile nazionale del centro studi Confedercontribuenti

CONFEDERCONTRIBUENTI è una Confederazione Nazionale fondata nel 2012 che si struttura come un centro di iniziative che si propone di tutelare in maniera globale la categoria del contribuente, inteso sia come persona fisica che giuridica.

L'azione di CONFEDERCONTRIBUENTI si svolge mediante due direttrici di fondo:

servizi di assistenza e consulenza ai propri soci;

servizi di formazione dei propri soci.



Tali due momenti concorrono per fare acquisire al contribuente una solida consapevolezza che gli consenta di muoversi responsabilmente e agevolmente all'interno di ogni contesto istituzionale e di essere tutelato e protetto nei confronti di qualsivoglia Ente, sia centrale che locale, che abbia capacità impositiva in termini di tasse, imposte e tributi vari.



CONFEDERCONTRIBUENTI istituisce un CENTRO STUDI e una SCUOLA DI FORMAZIONE per rendere sistemico e professionale il servizio di formazione dei propri soci.



Tali due enti devono agire in maniera congiunta, secondo un'organizzazione snella, agile ed efficace. Il CENTRO STUDI rappresenta il back office del progetto generale, la SCUOLA DI FORMAZIONE il front office. L'utente finale è il socio di CONFEDERCONTRIBUENTI.



Il prof. DE IULIIS è diventato il responsabile nazionale e ha organizzato tali due enti coinvolgendo personalità tranesi e di tutto il territorio italiano, creando un gruppo eterogeneo da un punto di vista anagrafico (sono presenti molti giovani e una numerosa rappresentanza femminile) e culturalmente pregnante, con differenti estrazioni e diverse competenze.

«Dopo alcune riunioni – afferma DE IULIIS - è stato presentato un piano operativo al presidente Carmelo Finocchiaro e all'intera direzione nazionale di CONFEDERCONTRIBUENTI. Piano che è stato approvato per il prossimo triennio. Saranno affrontati temi come la BUROCRAZIA, la libertà d'impresa, la digitalizzazione, i sistemi tributari, il PNRR».

Venerdì 22 ottobre sarà presentato il primo tema, in diretta nazionale, da remoto, a tutti i soci di CONFEDERCONTRIBUENTI. DE IULIIS riferisce: «Il primo step formativo verterà sul PNRR e sarà interamente curato da un giovane tranese, il dott. ANTONIO NOTARPIETRO, che affronterà le sei missioni del documento e il loro impatto sull'economia italiana».

Il tranese Gianni De Iuliis è stato nominato responsabile nazionale del CENTRO STUDI e della SCUOLA DI FORMAZIONE di CONFEDERCONTRIBUENTI.