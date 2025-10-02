Speciale
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia
Promosso da Metropolis Group, un confronto interdisciplinare tra professionisti dell’area sanitaria, giuridica e psico-sociale
Trani - giovedì 2 ottobre 2025 14.11 Sponsorizzato
Foggia, 24 ottobre 2025 – Palazzo Dogana
Evento accreditato ECM – 10 crediti formativi
Per Assistenti Sociali: 6 CFU + 2 crediti deontologici
Posti limitati – Iscrizione obbligatoria
Iscriviti qui: https://weworkpoint.it/il-trattamento-dellautore-di.../
Info: +39 327 856 2786 – eventi@metropolisconsorzio.it
Un convegno di rilievo nazionale, promosso da Metropolis Group, che rappresenta un'occasione di confronto interdisciplinare tra professionisti dell'area sanitaria, giuridica e psico-sociale.
L'evento si propone di analizzare in profondità i percorsi di trattamento per soggetti affetti da infermità mentale e ritenuti socialmente pericolosi, affrontando il complesso bilanciamento tra misure di contenimento e approcci orientati al recovery.
Con il contributo di esperti, magistrati, psichiatri, psicologi, avvocati e accademici, saranno approfondite:
PROGRAMMA – 24 ottobre 2025
Tra i relatori e moderatori:
Fornire strumenti critici e aggiornamenti professionali sulle sfide e le opportunità nei trattamenti delle persone con disturbi mentali autori di reato, promuovendo un approccio integrato tra sicurezza, diritto e salute mentale.
Per info e iscrizioni:
- Sede: Palazzo Dogana, Foggia
- Orario: 9:30 – 18:00
- Prof. Felice F. Carabellese – Ordinario di Psicopatologia Forense, Università di Bari
- Dr. Enrico Zanalda – Psichiatra Forense, Presidente SIPF
- Dr. Giuseppe Nicolò – Direttore DSM ASL Roma 5
- Dr. Tommaso Maniscalco – Direttore DSM Veneto
- Avv. Fabrizio Busignani – Foro di Varese, Associazione MAUL
- Dr.ssa Silvia Maria Dominioni – Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bari
- Dr. Pietro Rossi – Garante dei Detenuti Regione Puglia
- …e numerosi altri rappresentanti delle istituzioni sanitarie, giuridiche e accademiche
- Psichiatri, Psicologi, Educatori
- Medici, Infermieri, Assistenti Sociali
- Avvocati, Magistrati, Operatori UEPE
- Studenti universitari dei corsi attinenti
Invitiamo tutti gli interessati a registrarsi al più presto, vista la disponibilità limitata dei posti.
