Impianti sportivi, Merra (Azione Trani): «Si continua ad illudere i cittadini»

«Facendo riferimento all'articolo dove l'assessore allo sport decanta la pubblicazione sulla piattaforma Empulia dell'affidamento della concessione in uso e della gestione degli impianti sportivi comunali di proprietà del Comune di Trani, la domanda ci viene spontanea. Di quali Impianti Sportivi parla?»: lo domanda Raffaella Merra di Azione Trani.«Si continua ad illudere i cittadini, e dopo gli insulti gratuiti dell'assessore sul suo profilo Facebook, (cosa squalificante per chi ricopre un ruolo istituzionale) noi rispondiamo con serenità e veridicità dei fatti. Ricordandogli che Trani è l'unica città capoluogo di provincia in Italia a non avere una piscina comunale e una pista di atletica leggera. Ci risulta che nella nostra città ci sia un campo sportivo dove società dilettantistiche non possono disputare gare, non ci sono i fari di illuminazione ed altro, in pratica più che uno stadio è un campetto di quartiere come tanti ne hanno le città limitrofe. Abbiamo un solo palazzetto dello sport che andrebbe ristrutturato, la sola città di Molfetta ha 4 palazzetti tutti funzionanti ed efficienti. Quindi, per la prima volta nella storia a Trani si pubblica un bando che prevede la gestione degli impianti, dove di impianti sportivi neanche l'ombra. Se proprio vogliamo parlare di Storia le ricordiamo che negli anni 80 Trani aveva uno Stadio dove si disputavano partite di serie B, una Pista di Atletica Leggera di 4 corsie fiore all'occhiello della regione puglia, Società di Atletica Leggera composta da atleti assoluti . Si ,Trani ha avuto una Storia Sportiva, non è certo quella che stiamo vivendo oggi.Pensiamo che questa città abbia bisogno di un rinnovamento culturale, di persone che realizzino realmente Progetti Seri! I fatti si vedono e sono sotto gli occhi di tutti! A Trani mancano gli IMPIANTI SPORTIVI che sono propedeutici per lo stesso Sport... tutto il resto sono CHIACCHIERE! E gli insulti li rispediamo al mittente».