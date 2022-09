L'incontro: è a Trani Olivia O, il mega yacht dalla prua rovesciata, che ha raggiunto Baraka

Già lontano all'orizzonte questo mega yacht mostra la sua fisionomia originale: un profilo che assomiglia più a quello di un treno ad alta velocità che a una barca. 'Olivia O' è un particolarissimo yacht con la prua capovolta.Lungo quasi 90 metri e largo 16, di proprietà del ricco israeliano Eyal Ofer, pare si sia dato appuntamento con i vacanzieri dello yacht Baraka ancorato da due giorni a Trani, e le due maestose imbarcazioni appaiono al largo della città, una di fronte all'altro come in un incontro,che negli attimi dell'avvicinamento ha ispirato versi di grande emozione nel poeta e marinaio Isim.L'INCONTROnel mare infinitodue solo le prueIl mio sguardo fisso nel mezzoVedo solo una viaMentre altri vedono solo l'incontro …ISIMPossiamo dunque dire che sempre di più, vip, milionari e armatori si stiano dando voce tra loro che qui alle porte dell'Adriatico, c'è il porto bellissimo di una città magnifica? e siamo pronti per queste accoglienze sempre più prestigiose, che possono portare non solo fama e notorietà ma soprattutto un incremento del turismo, e dunque uno slancio deciso e solido all'economia?E magari ancora renderlo un'occasione per offrire occasioni ai nostri giovani e agli imprenditori sempre più in sofferenza?