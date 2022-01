In arrivo il Bottaro II Bis: domani la nuova giunta comunale

Tanto tuonò che piovve: con una serie di novità fra il tecnico ed il politico, sarà annunciata nella tarda mattinata di domani, martedì 1 febbraio (come avevamo anticipato in un articolo di qualche giorno fa) la composizione della nuova giunta comunale, sospesa o azzerata che dir si voglia il 5 gennaio scorso dal sindaco Amedeo Bottaro.Una situazione che avrebbe dovuto risolversi nel giro di pochi giorni e che si è invece protratta per circa un mese, cosa che ha evidentemente mostrato come i dissapori ed i problemi all'interno della maggioranza di centro sinistra non fossero pochi o facilmente superabili: tanto è vero che proprio in queste ore si sta ancora lavorando di fino per i ritocchi, che fanno comunque prevedere una serie di novità. La rinnovata squadra di governo cittadino sarà presentata prima ai gruppi di maggioranza e poi sarà organizzata una conferenza stampa per render pubblici i nuovi e vecchi componenti della Bottaro II bis.